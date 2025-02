Nove sezone ne čakajo le gledalci, ampak tudi turistični ponudniki

Kakor da Maureen in Tony Wheeler, ki sta pred dobrimi 50 leti napisala prvi Lonely Planet in svetovne popotnike usmerila na potovanje po Jugovzhodni Aziji, ali film Plaža z Leonardom di Capriem v glavni vlogi niso storili dovolj za razmah množičnega turizma na Tajskem – zdaj bodo turisti začeli slediti še idiličnim podobam plaž, na katerih so posneli novo, tretjo sezono priljubljene TV-serije Beli lotos režiserja Mika Whita. HBO jo bo začel predvajati danes, turisti pa menda že derejo na otok Samui, kjer so posneli večino dogajanja.

Tajska je že lep čas, tudi po zaslugi nahrbtnikarjev in sploh ljubiteljev turkiznega morja in belih peščenih plaž, med najbolj obiskanimi državami na svetu; trenutno je na osmem mestu, lani je imela skoraj 40 milijonov turističnih prihodov.

Drugi največji otok na Tajskem s približno 68.000 prebivalci se je nemudoma povzpel na številne lestvice najboljših in najbolj zaželenih destinacij letošnjega leta. FOTO: promocijsko gradivo

Poleg glavnega mesta so najbolj priljubljeni otoki, med njimi Phuket, Phi Phi in Samui. Otoki, znani po plažah, kakršne v filmih očitno najraje gledamo, so povezani s kar nekaj naslovi, ki so gotovo pritegnili številne obiskovalce; tam so med drugimi snemali omenjeni film Plaža pa dva Jamesa Bonda (Mož z zlato pištolo in Jutri nikoli ne umre), Dobro jutro, Vietnam, Bridget Jones: Na robu pameti in eno od epizod Vojne zvez (Maščevanje Sitha) – če jih naštejemo le nekaj in izpustimo bollywoodske stvaritve.

Turistični žarometi

Že Plaža iz leta 2000, posneta po istoimenskem romanu Alexa Garlanda, je veljala za film, ki je korenito vplival na turistične tokove. Samo med letoma 2000 in 2019 se je število prihodov turistov na Tajskem povečalo za tristo odstotkov, je poročal Euronews, čeprav vsega seveda ne moremo pripisati učinku filma, ampak predvsem razmahu industrije potovanj (tudi zaradi dostopnejših letalskih prevozov).​​ Še bistveno bolj kot omenjeni film so na turistične trende vplivali velikani pretočnih vsebin s priljubljenimi serijami, kot je Emily v Parizu, ki dela reklamo najbolj obiskani državi na svetu in kajpak njenemu glavnemu mestu.

Prva sezona je bila posneta na havajskem otoku Maui. FOTO: promocijsko gradivo

Prvi sezoni serije HBO Beli lotos, ki so ju posneli na havajskem Mauiju in italijanski Siciliji, sta prav tako sprožili pravo potovalno manijo – tolikšno, da se je je oprijelo ime učinek Belega lotosa. Tako so se že takrat, ko so napovedali, da bodo tretjo sezono ene najbolj gledanih serij, ki v ospredje postavlja bogate turiste, njihove medosebne drame in neizogibne napetosti z osebjem, snemali na Tajskem, natančneje na otoku Samui, turistični žarometi preselili tja.

Drugi največji otok na Tajskem (nekaj prizorov sezone so posneli tudi na največjem otoku Phuketu) s približno 68.000 prebivalci se je nemudoma povzpel na številne lestvice najboljših in najbolj zaželenih destinacij letošnjega leta, turistični ponudniki pa si že manejo roke in delajo rezervacije. Kot poroča Euronews, menda celo pričakujejo, da se bo število obiskovalcev med letoma 2024 in 2030 povečalo še za 60 odstotkov.

Povpraševanje že narašča

V središču pozornosti je zlasti eno glavnih prizorišč, razkošno letovišče Four Seasons, kot nekakšna prispodoba hotela za pripadnike nečimrnega jet-seta. Rezervacije po 2000 dolarjev za prenočitev v njem so po poročanju časnika New York Times že poskočile za 40 odstotkov. Ko se bo začela predvajati nova sezona, Marc Speichert, izvršni podpredsednik hotelov Four Seasons, pričakuje, da se bo povpraševanje še »eksponentno povečalo«.

Glavni junaki z zvezdnico K-popa Laliso Manobal na zeleni preprogi letovišča na otoku Samui Foto Chanakarn Laosarakham/Afp

»Tajska že dolgo velja za sanjsko počitniško izbiro, nedavni učinek Belega lotosa pa je sprožil novo navdušenje, zlasti nad otokoma Samui in Phuket, kjer se serija večinoma dogaja. Vsekakor pričakujemo, da se bo povečalo število rezervacij v predstavljenih hotelih in na drugih otokih,« pa pravi Sadudee Sangnil, direktor londonske pisarne Tajske turistične organizacije.