Digitalni odklop med pohorskimi smrekami

Podjetje Vabo, ki upravlja smučišče Kope, nadaljuje z vlaganji, s katerimi nameravajo to pohorsko destinacijo še utrditi kot celoletni gorski center. Skupna vrednost novih naložb, ki naj bi bile končane že letos, bo predvidoma dosegla osem milijonov evrov, načrtujejo pa že nov projekt, vreden dobre štiri milijone evrov.

Lastnika družbe Vabo Boštjan Paradiž in Primož Kotnik sta v dobrih 20 letih v Kope vložila približno 25 milijonov evrov. Nekoč lokalno smučarsko središče se je tako razvilo v največjega turističnega ponudnika na Koroškem, saj na leto ustvari 76.000 oziroma polovico vseh prenočitev v tej regiji.

A kot kaže, se pri tem ne bodo ustavili. Do konca letošnjega leta naj bi namreč odprli za osem milijonov evrov novih naložb. »Z osemmilijonsko naložbo se pozicioniramo kot destinacija, kjer narava ni le kulisa, ampak aktivni partner pri odklopu od digitalnega sveta. Naš cilj je postati referenčna gorska destinacija za družine, ki iščejo doživetja v vseh letnih časih,« je povedal Paradiž. Poleg smučanja namreč ponujajo tudi poletne aktivnosti na prostem.

Novi velnes

Ena večjih naložb bo gorski velnes kompleks, ki naj bi zrasel v neposredni bližini nedavno prenovljenega Grmovškovega doma tik ob smučišču. Center dobrega počutja bo ponujal tako zunanji kot notranji bazen s savnami in kopelmi. Le nekaj metrov nižje bodo energetsko prenovili Lukov dom s 60 sobami in 220 posteljami, po novem bo med drugim opremljen z notranjim bazenom in centrom dobrega počutja. Za to so prejeli 800.000 evrov državnih spodbud. Načrtujejo tudi luksuzne apartmaje med borovci in gradnjo enega največjih kolesarskih parkov v Sloveniji. Jeseni naj bi se lotili še prenove hotela v Slovenj Gradcu.

»S tem na Kopah ponujamo destinacijo, namenjeno aktivnemu preživljanju časa v naravi, kot protiutež sedečemu načinu življenja v zaprtih prostorih pred ekrani,« je povedal Paradiž. Koroški gorski center namreč ponuja poletni program Analogna doživetja. Kot pojasnjujejo, ta poleg nastanitve obiskovalce spodbuja, da počitnice preživljajo brez telefona. Tako jim bodo med drugim na voljo vstopi v adrenalinski park, pot med krošnjami pa tudi polaroidni fotoaparati, da bodo lahko ujeli trenutke, četudi bodo brez telefona.

Subvencija za kamp

»Ne gre le za polaroidne fotoaparate, gre celovito za filozofijo, po kateri tehnologija služi človeku in ne obratno,« poudarja Paradiž. Program, kot pojasnjujejo na Kopah, odraža globalne trende, saj da se po podatkih poročila Hilton Trend Report za letošnje leto kar 24 odstotkov potnikov med počitnicami odklopi od družbenih omrežij, velnes turizem pa raste.

Država je razdelila

9,19 milijona evrov.

V pripravi je tudi že nova naložba. Gre za kamp Pri divjem petelinu, trajnostni butični kamp za edinstvena doživetja v naravi. Naložba je ocenjena na 4,4 milijona evrov, Vabo pa je zanj na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma od države prejel 1,437 milijona evrov subvencije.

Država podprla osem projektov

Na tokratni javni razpis je sicer prispelo 20 vlog, od tega je bilo šest projektov za popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo in 14 za gradnjo novih nastanitvenih obratov. Ministrstvo za gospodarstvo bo na razpisu podprlo osem projektov za gradnjo novih nastanitvenih obratov, za prenovo nobena vloga ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje. Skupna vrednost podprtih projektov je 25,3 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za izvedbo projektov namenilo 9,19 milijona evrov.