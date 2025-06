Administrativni postopki lahko zamaknejo oživitev Kanina

Potem ko je vlada prejšnji teden s pismom o nameri pokazala pripravljenost države za sodelovanje pri prenovi zastarele glavne žičnice na Kanin, bo, kot kaže, časovnica oživljanja našega najvišje ležečega smučišča odvisna od administrativnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če bodo ti prepočasni, bi to lahko zamaknilo za prihodnje leto napovedano odprtje Kanina, ki že poldrugo leto ne obratuje.

V pismu o nameri je predvideno, da je država pripravljena za zamenjavo 51 let stare krožne kabinske žičnice nameniti 30 milijonov evrov. Trenutni lastnik in upravljavec smučišča je občina Bovec, ki je na začetku tega meseca objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin. V vladnem pismu o nameri je občini Bovec predlagano, da po pridobitvi pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo žičniških naprav med Bovcem in Kaninom prenese na državo. Občina Bovec mora to storiti v enem letu.

Seznanitev z vlagateljem

Poleg tega mora seznaniti vlado o pogodbi z investitorjem za obnovo oziroma izgradnjo drugih žičniških naprav na Kaninu ter posredovati dokazila o vlagateljevi finančni, organizacijski, kadrovski in strokovni sposobnosti izvedbe investicije ter v nadaljevanju upravljanja žičniških naprav in smučišča. »Vlada bo po prijavi spremembe investitorja izvedla aktivnosti za izgradnjo žičniške povezave med Bovcem in Kaninom za ponovno obratovanje smučišča, ki je povezano z italijanskim smučiščem Sella Nevea, z namenom pospeševanja razvoja turizma, rekreativnih dejavnosti in gospodarskega ter družbenega razvoja območja Bovca z okolico,« pravijo v vladi.

Trenutno najverjetnejši vlagatelj je bolzanska družba Chain Drive Crane (CDC) s partnerskim podjetjem Bartholet, ki sta sprva napovedala za 105 milijonov evrov naložb. Kot smo poročali, sta vlagatelja predvidela, da bi lahko zgornji del smučišča Kanin odprli v prihajajoči sezoni 2025/26, do tega bi se dostopalo z italijanske strani. Postopoma naj bi nato gradili novo krožno kabinsko žičnico. V prvi fazi bi poleg smučišča odprli tudi obstoječo restavracijo.

Pozitivni signal

Predstavnik vlagateljev Dragan Jojič pravi, da je odločitev vlade gotovo pozitiven signal, zato to podpirajo. Kot ga je razumeti, bo treba zdaj najprej doreči podrobnosti morebitnega sodelovanja. »Naša želja je, da bi projekt zagnali čim prej. Se pa zavedamo, da postopki zahtevajo čas in da se lahko načrti zato tudi zamaknejo,« je povedal.

V javnem naročilu občine za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin so predvideni rušenje obstoječe krožne kabinske žičnice in zgraditev nove, rušenje in zgraditev štirisedežnice Veliki graben, posodobitev obstoječega električnega omrežja in dostopne poti, rekonstrukcija obstoječe restavracije Prestreljenik ter zgraditev garažne hiše ob vstopni postaji. Rok za oddajo ponudb se bo iztekel 10. julija. Kanin je zaprt od oktobra 2023 zaradi tehnične neizpravnosti glavne žičnice, ki pelje na vrh smučišča.