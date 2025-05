Lastnik Rogle v roke sklada Advance Capital Partners

Turistična družba Unitur je prešla v last specialnega investicijskega sklada Advance Capital Partners, je prek Seoneta sporočil dosedanji lastnik Unior. Nadzorni svet zreške družbe je namreč včeraj potrdil sklenitev aneksa številka 1 k pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Unitur, s čimer so bili izpolnjeni vsi pogoji za zaključek posla. Po poročanju časnika Finance je kupnina znašala 12,2 milijona evrov.

Advance Capital Partners je z zreškim Uniorjem dogovor o nakupu družbe Unitur podpisal sredi marca. Poleg plačila kupnine za stoodstotni lastniški delež Uniturja bo prevzel tudi finančne obveznosti družbe. Te so konec leta 2023 znašale 16,8 milijona evrov, letnega poročila za lansko leto pa družba še ni objavila.

Težka, a premišljena odločitev

Predsednik uprave Uniorja Robert Vuga je dejal, da gre za težko, a premišljeno odločitev, ki pa ima tudi številne pozitivne posledice: »S tem strateškim korakom se bo Unior finančno nekoliko razbremenil, kar nam bo omogočilo večjo osredotočenost na našo osnovno dejavnost. Hkrati bo Unitur dobil lastnika z močnim finančnim zaledjem in vizijo za nadaljnji razvoj turizma v Zrečah in na Rogli. Verjamemo, da bo Advance Capital Partners s svojim znanjem, izkušnjami in finančno močjo omogočil močan razvoj Uniturja ter njegovih edinstvenih turističnih zmogljivosti.« Poudaril je, da novi lastnik prinaša stabilnost in predvidljivost tudi za vse zaposlene.

Družba Advance Capital Partners je specializirana za upravljanje skladov in je v prvih treh krogih zbiranja sredstev zbrala 198 milijonov evrov za svoj specialni investicijski sklad, ki je s tem postal tudi največji zasebni sklad kapitala v regiji.

Matej Runjak je član uprave Advance Capital Partners. Foto Uroš Hočevar

»Unitur je prva naložba sklada na področju turizma, naši načrti pa so smeli in usmerjeni v razvoj tako zimskega kot tudi letnega turizma. V podjetju so že pred leti prepoznali, da bodo morali za dolgoročno uspešno delovanje okrepiti ponudbo, ki bo goste privabila tudi v spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih, saj bodo le tako lahko dosegli zadostno zasedenost kapacitet ter zagotovili stabilno in predvidljivo okolje za zaposlene. Zagotovo bo velik izziv, kako razviti Roglo in Zreče v celoletno destinacijo, ki bo lahko v kateremkoli letnem času ponudila širok nabor aktivnosti za različne vrste gostov. A prepričan sem, da ima Unitur odličen potencial za razvoj smučarskega, zdravstvenega, pustolovskega in wellness turizma, ki je bil doslej zgolj premalo izkoriščen. Z Advance Capital Partners je Unitur zdaj dobil finančno močnega in razvojno usmerjenega lastnika,« je ob sklenitvi prevzema povedal član uprave Advance Capital Partners Matej Runjak.

Unitur je bila ena od turističnih družb, ki je leta 2023 s pomočjo evropskih sredstev izvedla več naložb za preoblikovanje smučišča Rogla v celoletni gorski center. Kot izhajala iz letnega poročila, so za naložbe v letu 2023 namenili dobrih 14 milijonov evrov. Med drugim so postavili novo šestsedžnico sedežnico Mašinžaga, tako imenovani leteči tobogan, uredili dve novi družinski kolesarski progi in progo za gorske trikolesnike. Roglo po ocenah Uniturja obišče okoli pol milijona gostov na leto in to skozi vse leto.

Razdolžitev družbe

Zreška družba je morala Unitur prodati na zahtevo bank za zmanjšanje dolga podjetja. Unior je nato v začetku maja prodal še srbsko družbo Unior Components iz Kragujevca, in sicer podjetjem Kolektor Technologies, FMR Financiranje in upravljanje naložb, Kolektor upravljanje naložb in FI Finančni inženiring. Posel bo sklenjen, ko bodo zanj izpolnjeni vsi pogoji. Skupina Unior je imela konec lanskega leta 105 milijonov evrov finančnih obveznosti, razmerje med neto dolgom in EBTIDA pa je znašalo kar 28,74.