Dominanta vseh vedut Škofje Loke od Valvasorja dalje

»Eden od škofjeloških kulturnih biserov je v celoti zasijal v vsej svoji lepoti,« so na občini Škofja Loka zapisali ob koncu zahtevne obnovitve Loškega gradu, ki je zajela prenovo strehe in fasad, energetsko prenovo in menjavo stavbnega pohištva, s stoterico oken vred. Grad po obilnem sneženju res sije nad belo okolico, končno tudi na severno, selško stran, ki ji je dolgo kazal mračnejši obraz od tistega, ki je viden iz drugih smeri in je bil obnovljen že pred leti.

Še vedno pa nikakor ne sije podatek, da objekt z burno zgodovino, ki je od leta 1959 sedež Loškega muzeja, nima ustreznega dostopa in možnosti ogleda za gibalno ovirane na vozičkih.

Investicije v grad, arhitekturno dominanto nad mestom, ki jo dokumenti omenjajo od začetka 13. stoletja, so vodili na škofjeloški občini. Za obnovo strehe so namenili približno 500.000 evrov, iz različnih naslovov so pridobili namenska nepovratna sredstva v skupni višini okoli 372.000 evrov. Za zahtevno energetsko prenovo, ki je vključevala tudi prenovo fasade, so namenili 1.388.570 evrov, iz različnih naslovov pa pridobili nepovratna sredstva v višini 532.000 evrov.

Številke in rezultat so impresivni, ogled muzeja ni več nekaj, po čemer si pozimi krenil nekam na toplo, ključna pridobitev pa je okoli 500 kvadratnih metrov novih, še ne dokončno urejenih razstavnih površin v mansardnih prostorih pod grajsko streho.