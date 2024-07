Na olimpijske igre se bo odpravilo tudi nekaj tisoč Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Olimpijske igre v Parizu, ki se bodo začele čez devet dni, si bo po ocenah Olimpijskega komiteja Slovenije in ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ogledalo od 2000 do 3000 prebivalcev Slovenije, morda bi se lahko številka v primeru uspehov slovenskih športnikov zvišala na 5000.

To je sicer precej manj, kot je bilo Slovencev na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji, kamor se jih je odpravilo med 40.000 in 50.000, a pred obiskom veljajo podobna priporočila za obiskovalce. Olimpijske igre so, kot pravi varnostni strokovnjak Dens čaleta, sicer bistveno večji varnostni zalogaj, saj šotekajo na zelo različnih in težje obvladljivih prizoriščih, poleg tega v Franciji zaradi preteklih dogodkov še vedno velja najvišja stopnja teroristične ogroženosti.