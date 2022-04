Idealen kraj za odklop od razvad, tehnologije in pritiskov

Odmakniti se od nezdravih navad in utrujajoče rutine, se znati pravočasno odpočiti in prisluhniti svojemu telesu in občutkom, to so pogoji za polno, vitalno življenje, a jih ni lahko upoštevati. Vse večje so potrebe po reševanju sodobnih civilizacijskih težav, kot so težave s težo in druge metabolne bolezni, preobremenjenost s toksini, imunska in mišična oslabelost, stres, težave z osredotočanjem in odvisnost od elektronskih naprav. Kot odgovor na vse te potrebe sodobnega človeka je v Termah Šmarješke Toplice nastalo središče dobrega počutja Vitarium Spa & Clinique.

Hujšanje, razstrupljanje telesa in najbolj inovativen velneški program v Evropi – za okrepitev odpornosti!

Za učinkovita edinstvena programa SlimFit in VitaDetox je bil Vitarium Spa & Clinique nagrajen s priznanji za inovativnost v Sloveniji (priznanja sejalec), lani pa je prejel še prestižno nagrado za najbolj inovativen spa program v Evropi, ki jo podeljuje European Spas Association, ESPA. Nagrajeni program je ImmunoRebalance, ocenjevalce pa so v njem navdušili tretmaji za dvig odpornosti, senzorično prebujanje, prizemljitev in revitalizacijo.

FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Oseben pristop in uživanje v naravi in naravnem

Vitarium Spa & Clinique temelji na individualnem celostnem pristopu. Človek je obravnavan holistično, zato se v tretmaje vključujejo strokovnjaki z različnih področij – zdravniki, prehranski svetovalci, športni trenerji, kozmetičarke, maserji in drugi specialisti.

Poudarjeno je naravno in ekološko, saj se pri tretmajih uporabljajo naravne metode in učinkovine ter se spodbuja tudi povezanost z naravo – z aktivnostmi v lepi naravi okrog Term Šmarješke Toplice in hrano, ki je pripravljena iz lokalno, in to ekološko pridelanih živil, vključujejo pa tudi divjo hrano iz bližnjega gozda in z nekošenih travnikov.

Programi SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance so namenjeni za razbremenitev in lahkotno, a trajno spremembo življenjskega sloga. Vsi so aktivni, z veliko tretmaji – masažami, negami, kopelmi – in raznovrstnimi aktivnostmi – v vodi, savnah in v naravi –, vse pa poteka veselo in spodbudno, brez stresa. Sproščeni gostje ob dobrem vzdušju namreč lažje in prej osvojijo zdrave navade in dosežejo cilj, zaradi katerega so prišli po pomoč.

FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Iva Krajnc Bagola: »Po naravi sem hedonistka in rada poiščem nova znanja in navade za polnejše življenje. Z možem Aljošem pogosto prideva v Šmarješke Toplice. Tu se res lahko posvetiš sebi, dobiš spodbudo za kako spremembo in se preprosto odklopiš.«

Posebnost Vitariuma v Šmarjeških Toplicah so med drugim:

čudovita lega med gozdovi in potoki , odmaknjeno od velikih naselij, zato poteka tu veliko aktivnosti v naravi;

, odmaknjeno od velikih naselij, zato poteka tu veliko aktivnosti v naravi; zdravilna termalna voda, ujeta v notranje in zunanje bazene, pri čemer sta nekaj prav posebnega leseni termalni bazen in bližnja naravna toplica Klevevž;

in bližnja Klevevž; prehrana, prilagojena potrebam vsakega gosta posebej in temelječa na ekološko pridelanih živilih, pazljivo izbranih na lokalnih kmetijah, v sezoni pa tudi pridelanih na lastnem ekološkem vrtu.

FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Samozavestnejši, z več energije in z novimi pogledi na življenje boste srečnejši in uspešnejši

Če boste poslušali sami sebe, boste spoznali, kaj potrebujete za lahkotnejše počutje in lažje doseganje ciljev. Odklopite se od vsakdana in tehnologije in se vsaj za 5 ali 7 dni prepustite znanju in veščim rokam strokovnjakov v Vitariumu v Termah Šmarješke Toplice.

FOTO: Terme Šmarješke Toplice

