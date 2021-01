Italijanska Jakobova pot

Narodni parki v Italiji. INFOGRAFIKA: Delo

Osnova je Italijanska pot

Pot bo vključila slikovite Cinque Terre. FOTO: Promocijsko gradivo

Narodni parki v Italiji. INFOGRAFIKA: Delo

Romarski potni list

Prvi park že leta 1922

Na Apeninskem polotoku se razprostira 25 narodnih parkov na skupni površini več kot poldrugega milijona hektarov, kar je 5,3 odstotka državne površine. Za njihovo organizacijo in vzdrževanje je odgovorno okoljsko ministrstvo. Nacionalni park Gran Paradiso, ki leži med Piemontom in dolino Aoste, je bil leta 1922 prvi nacionalni park, ustanovljen v Italiji. Park, ki je bil zadnji dodan na seznam, je bil leta 2016 nacionalni park Pantelleria, vulkanski otok v Sicilskem prelivu.

Zadnje leto resda ni bilo naklonjeno potovanjem in epskim dogodivščinam, lahko pa svoje misli preusmerimo k načrtovanju avantur v prihodnosti. V času pandemije covida-19, ko vsi čutimo, da moramo biti več na prostem in v stiku z naravo, se zdi pohodništvo še najbolj izvedljiva oblika potovanj. Mnogi tudi menijo, da bo turizem po novem, kot protiutež množičnemu v preteklosti, zaživel kot mehka mobilnost. Tudi zato ne gre spregledati pobude, ki sta jo ob zadnjem evropskem dnevu parkov napovedala italijansko ministrstvo za okolje in italijanska planinska zveza (CAI).Po navdihu slovite El Camino de Santiago (Jakobove poti) naj bi v Italiji s Potjo po parkih (Sentiero dei Parchi) povezali vseh 25 nacionalnih parkov. Epska pot, dolga več tisoč kilometrov, naj bi zaobjela Dolomite na severu, Cinque Terre, prečkala valovite Toskanske griče in Apenine, pogorje Gran Sassa, gozdove Abrucija, Vezuv, obale Amalfija, Sardinijo in Sicilijo na jugu … Tako bi postala ena najobsežnejših pohodniških poti na svetu in bi povezovala vse italijanske pokrajine.»Romanje« okvirno poteka po že dobro znani sedem tisoč kilometrov dolgi Italijanski poti (Sentiero Italia), ki jo je začrtala italijanska planinska zveza na pobudo novinarjev pohodnikov v osemdesetih prejšnjega stoletja, leta 1995 pa so jo odprli v okviru dogodka Camminaitalia 95. Veriga poti, ki tvori Sentiero Italia, že poteka po 18 nacionalnih parkih ter vključuje 85 pešpoti, od skupaj načrtovanih 400 v okviru novega projekta. Pot parkov bo označena rdeče-belo. Vanjo bodo vključene tudi že znane poti, kot so Grande Traversata delle Alpi, l’Alta Via dei Monti Liguri, 28 poti Grande Escursione Appenninica v Toskani, Il Sentiero del Brigante v Kalabriji itd.»Naši nacionalni parki so zakladnica narave,« je ob naznanitvi pobude povedal italijanski okoljski minister Sergio Costa. »Poleg ohranjanja moramo zagotoviti tudi njihovo boljšo dostopnost.« Cilja projekta sta dvig okoljske kulture in ponovna obuditev zaščitenih območij, ki bo prebivalcem omogočala razvoj trajnostnih gospodarskih dejavnosti in pripomogla h krepitvi naravne in kulturne dediščine ter ohranjanju biodiverzitete. Poleg promocije države in obujanja tako imenovanega mehkega turizma nameravajo z omrežjem poti prispevati k povečanju pomena lokalnega gospodarstva. Minister je projekt opisal kot pomemben prispevek k valorizaciji naravne dediščine in trajnostnega turizma, še zlasti v obdobju novega koronavirusa, ko vsi čutimo večjo potrebo po preživljanju prostega časa v naravi.Vsi pohodniki, ki bodo prehodili pot in prečkali 25 parkov, bodo ob zbranih postankih in žigih dobili poseben potni list, nekakšno simbolično nagrado v spomin na opravljeno »romanje«. Projekt, vreden 35 milijonov evrov, naj bi bil dokončan v letu 2033. Sredstva bodo predvidoma namenili za vzdrževanje in izboljšanje omrežij poti na zavarovanih območjih, vključno s tistimi, ki jih je v preteklosti na območju poti opustošila vremenska ali katera druga naravna nesreča.