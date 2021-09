Kot kulisa iz pravljic bratov Grimm

Med najlepšimi je tudi Gangi na Siciliji. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Struktura gostov drugačna

Bled in njegova okolica ponujata aktivnosti na pros­tem vse leto, od gorskih poti do veslanja po jezeru in poletnega sankanja po hribu Straža, so zapisali v reviji. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Bled med najbolj zaželenimi destinacijam • Lonely Planet je leta 2020 v drugi izdaji seznama priporočenih destinacij Bled umestil med 10 destinacij, ki ponujajo edinstvena in nepozabna doživetja.

• Lonely Planet je regijo Julijske Alpe leta 2018 uvrstil na 3. mesto med top destinacijami na svetu. Zimska fotografija Bleda je bila naslovna fotografija tega izbora.

• Virtuoso, vodilno mednarodno združenje za prestižna potovanja, je v svoji decembrski izdaji leta 2018 izbralo Bled kot eno najbolj zaželenih destinacij za potovanje.

• Poljudnoznanstvena revija National Geographic je v marcu 2017 na naslovnico izdaje o prestižnih svetovnih destinacijah postavila fotografijo Bleda kot obet, da bo to v prihod­njih letih ena izbranih ciljnih destinacij.

• Ameriški popotniški portal Condé Nast Traveller je Bled v letu 2019 izpostavil kar trikrat: med 25 najlepšimi majhnimi mesti na svetu, med najlepšimi kraji za obisk v letu 2020 in blejski grad med 25 najlepšimi gradovi.

• V letu 2020 je Condé Nast Traveller Slovenijo razglasil za najboljšo destinacijo v letu 2021, s poudarkom na kulinariki.

• Ameriški Forbes je po Lonely Planetu povzel lestvico 10 najbolj zaželenih destinacij za potovanje v letu 2021, Bled je bil na 6. mestu.

• Največji nemški spletni medij za potovanja Reisen in Style je objavil lestvico najbolj romantičnih evropskih mest; Bled je pristal na naslovnici, sicer pa na drugem mestu.

• Angleška potovalna revija Wanderlust je Slovenijo postavila na prvo mesto med čudovitimi in varnimi državami za poletje 2020.

• Spletni portal Big Seven Travel je na podlagi mnenj 1,5 milijona spletnih vplivnežev na instagramu sestavil lestvico 50 najprivlačnejših krajev na svetu v letu 2020, Bled se je uvrstil na 5. mesto.

»Slikoviti Bled je videti kot kulisa iz pravljic bratov Grimm. Najbolj opazna je cerkev iz 17. stolet­ja, ki stoji na otoku sredi jezera, do katerega se lahko pripeljete s čolnom. Bled in njegova okolica ponujata aktivnosti na pros­tem vse leto, od gorskih poti do veslanja po jezeru in poletnega sankanja po hribu Straža, s čudovitim razgledom na jezero.« Tako je vplivna ameriška turistična revija Travel + Leisure opisala Bled in ga uvrstila med najlepša majhna mesta v Evropi.Očarljiva majhna evropska mesta ponujajo osupljivo pokrajino, okusno hrano in še veliko več, so zapisali v eni najvplivnejših revij, ki ima sedež v New Yorku in skoraj pet milijonov bralcev. »Tukaj je 17 majhnih mest, ki jih lahko dodate na svoj seznam potovanj: od razgibane islandske postojanke, obdane s čudovito pokrajino, do starodavnega naselja na Črnem morju.«Na seznamu so med drugimi avstrijski Zell am See, Gangi na Siciliji, španski Cadaqués, bolgarski Sozopol, portugalski Óbidos, estonski Otepää, italijanski Otranto, švicarski Zermatt, angleški Ambleside in Rovinj v naši soseščini, skratka, kot piše revija, za vsakim Parizom, Rimom in Londonom obstaja na stotine majhnih evropskih mest, v katerih je ujeta duša naroda.In kaj na laskavo objavo pravijo na Bledu? »Take objave ljudi navdušijo in zagotovo prispevajo k obis­ku,« pravi, direktor Turizma Bled. Vsako leto na Bledu gostijo potovalne agente, novinarje iz različnih medijskih hiš, ki imajo velik doseg. To je najboljša promocija, pravi, tako ali tako je prvi in tretji najbolj pogost razlog, povod za obisk priporočilo. Naj bo to osebno priporočilo prijateljev, znancev ali pa medijev, objava na družbenih omrežjih ali drugih platformah.O konkretnih številkah, koliko novih gostov taka objava pripel­je, na Bledu ne morejo govoriti. »Saj poznate rek o dveh dolarjih za reklamo, eden prime, drugi ne. Ameriški gostje so do nedavnega predstavljali pomemben delež obiska, saj so bile ZDA med državami na petem mestu, pandemija pa je to močno spremenila,« pojas­njuje Rogelj. Toda kaj je za Bled preveč, kje, pri katerih številkah se začne čezmerni turizem? »Bled ima osem tisoč prebivalcev in devet tisoč postelj, če je to razmerje ena proti ena, še lahko govorimo o trajnostnem turizmu, je pa treba vedeti, da so tu še dnevni gostje, tudi do deset tisoč jih lahko pride.«Prav zato so se že pred epidemijo odločili za aktivno preusmerjanje s preobremenjenih blejskih točk na druge lokacije in znamenitosti. Ena od akcij, Ask me I'm local, Vprašajte, tu sem doma, je bila v letu 2018 povezana z domačini, ki so informirali turiste in opozarjali na druge možnosti, nedovoljene prakse in tako na mehak način spodbujali sožitje. Že nekaj let na Bledu tudi poudarjeno razvijajo kolesarski turizem.Po lanski, z epidemijo zaznamovani sezoni so z letošnjo zadovoljni. »Bled je bil poln. Pravzaprav je bilo skoraj nemogoče dobiti prosto sobo. Je pa res, da so nekateri hoteli zaprti ali v prenovi.« Struktura gostov je letos bistveno drugačna kot prejšnja leta tako po državah, od koder prihajajo, kot po vrsti, načinu potovanja. »Želimo pa si, da bi gostje prišli tudi v drugih mesecih leta,« dodaja Rogelj.In še nekaj je zanimivo vedeti: slovenski turisti so bili letos in lani na prvem mestu. Iz nerodne izjave leta 2017, da naj se Slovenci poleti raje izogibajo Bledu, so se, kot pravijo na Turizmu Bled, tudi nekaj naučili.