Kultura oživlja staro madžarsko mesto Veszprém

Še 31 dni, piše danes na spletni madžarskega mesta Veszprém, ki bo prihodnje leto evropska prestolnica kulture, skupaj z regijo Bakony - Blatno jezero. Veliko odprtje bo 20. in 21. januarja, ob izteku tega leta pa si želijo, da bi na turističnem zem­ljevidu postali prepoznavni kot destinacija sodobne in kreativne kulture, ne le na Madžarskem, ampak v srednji Evropi.

Veszprém, eno najstarejših mad­žarskih mest in hkrati eden najmanjših sedežev njihovih županij, od nekdaj spada med tri najbolj kulturna mesta v državi. Za prihodnje leto pa si želijo, kot je pred kratkim na predstavitvi regije na Lisztovem inštitutu v Ljubljani dejala direktorica programa EPK 2023 Friderika Mike, da bi se prebil čisto na vrh lestvice.

V regiji je sicer najbolj prepoznavna točka Blatno jezero, ki se ga oklepa oznaka madžarskega morja; to perspektivo bi radi v tem letu spremenili, je dodala Friderika Mike, in se uveljavili kot kulturna destinacija. »Še pred tremi leti v mestu ni bilo mogoče dobiti zajtrka, zdaj je drugače, mesto postaja vse bolj živahno,« je med drugim dejala. Del programa EPK je tudi oživitev starega mestnega jedra, v okviru katere so ponudili podporo butičnim podjetjem in pomagali vnesti vsebino v praz­ne poslovne prostore, ki zdaj delujejo tudi kot kreativni skupnostni prostori (na primer Papírkutya, Kunszt, Füge, Pekedli, Wine&Vinyl, tržnica v starem mest­nem jedru).

Še Temišvar in Elefsina Veszprem in regija Bakony - Blatno jezero ne bosta prva evropska kulturna prestolnica na Madžarskem. Pecs na jugu države si je naziv leta 2010 delil z nemškim Essnom in turškim Istanbulom. Ker zaradi pandemije covida-19 v preteklih letih ni bil izveden program EPK, si bo Veszprem naziv tokrat delil še z izbrancema iz preteklih dveh let: Temišvarjem v Romuniji in grškim mestom Elefsina.

Unescovo mesto glasbe

Mesto, ki leži približno 15 kilomet­rov severno od Blatnega jezera, ima sicer že bogato tradicijo glasbenih festivalov. Leta 2019 je prejelo Unes­cov naziv mesta glasbe, organizatorji EPK 2023 pa so si tudi pri tem postavili ambiciozen cilj, in sicer da bi Veszprém postal mesto, kjer se največ prebivalcev aktivno ukvarja z glasbo.

Program EPK 2023 v Veszprému in še več kot stotih mestih in vaseh v regiji Bakony - Blatno jezero je razdeljen na devet sklopov, ki bodo ponujali raznolike kulturne in druge dogodke. Do konca prihod­njega leta se jih bo zvrstilo več kot tri tisoč, torej v povprečju skoraj deset na dan. V ospredju bo glasba, kajti ta ne pozna meja in jo razume vsakdo, tudi tisti, ki ne razume madžarsko, je dodala Friderika Mike.

Regija je prepoznavna tudi po vinogradništvu. FOTO: Toroczkai Csaba

Slavnostni začetek EPK bo 21. in 22. januarja, ko bodo praznovali tudi madžarski dan kulture in 200. obletnico pesnitve Himna pesnika Ferenca Kölcseyja, ki je temelj besedila madžarske narodne himne. Koncept otvoritvene slovesnosti, ki bo na prizorišču Hangvilla, je zasnoval dobitnik oskarja, filmski režiser in producent Géza M. Tóth. Med zanimivejšimi glasbenimi dogodki, ki jih napovedujejo do konca prihodnjega leta, bo Vesz­prém Blues Festival, za katerega si želijo, da bi postal največja tovrstna prireditev na Madžarskem, julija bo 23. Vesz­prém Street Music Festival, kjer pričakujejo glasbenike z vsega sveta, septembra festival balkanske glasbe BALKAN:MOST, oktobra Chaconne festival in mednarodno srečanje izdelovalcev violin, novembra jazzovski festival ...

Ob tem bodo potekali gastronomski dogodki. Jeseni bo, denimo, Balaton Wine Gourmet, na katerem bodo predstavili kulinarično dediščino regije in države ter njeno vinogradniško tradicijo. »Regijo Bakony - Blatno jezero primerjajo celo s Toskano in Provanso. To je morda pretiravanje, vsekakor pa je uvrstitev na turistični zemljevid ob bok takim pokrajinam pomemben cilj,« je omenil Mihaly Müller, tiskovni predstavnik EPK Veszprém - Blat­no jezero. Program EPK se bo sicer začel v hladnem januarju, večina dogodkov pa se bo zgostila od pomladi do pozne jeseni. Za družine z otroki priporočajo Gizeline dneve v maju. Program je sicer dostopen na spletni strani EPK v tem mestu​.

Mesto kraljic

Veszpré​m, ki je tudi med nominiranci za evropsko destinacijo leta 2023, se rad predstavlja kot mesto kraljic. Po ustnem izročilu je bila tu najljubša rezidenca kralja Štefana I. in njegove žene Gizele. Prav med vladavino prvega kraljevega para so ustanovili škofijo in z njuno podporo zgradili katedralo sv. Mihaela in nunski samostan Veszprémvölgy, kjer so po legendi izdelali oblačila za kronanje madžarskih kraljev. Gizela naj bi vezeno oblačilo podarila cerkvi v Veszpré​mu, ta pa je po interpretaciji potomcev naselbino poimenovala »mesto kraljic«, kar je bilo z zakonom potrjeno leta 1216.

Katedrala sv. Mihaela je med mest­nimi znamenitostmi, ki naj jih ne bi izpustili, prav tako grad Veszpré​m, škofovska palača, Gizelina kapela ter znameniti kip omen­jenega kraljevega para, med sodobnejšimi pa pohvalijo živalski vrt in sprehajalno pot, ki ga povezuje z gradom. Regija Bakony sicer velja za pohodniški raj, zato privablja številne ljubitelje narave, prav tako celotno območje Blatnega jezera in tamkajšnjega višavja.