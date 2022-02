Ljubljana, evropski turistični cilj leta

Ljubljana je najboljši evropski turistični cilj leta 2022, so odločili sodelujoči v vsakoletnem izboru za najboljšo evropsko destinacijo (European Best Destination). Tokrat je v glasovanju na spletni strani, namenjeni promociji kulture in turizma v Evropi, sodelovalo več kot pol milijona popotnikov iz 182 držav, ki so izbirali med več kot 400 turističnimi cilji.

Rezultat je lestvica 20 najboljših, letos je na vrhu glavno mesto Slovenije, v preteklih letih so bili Braga na Portugalskem (za leto 2021), Colmar v Franciji (2020), madžarska Budimpešta (2019) in poljski Vroclav (2018).

Ljubljano so na spletni strani opisali kot mesto za radovedne in pustolovske duše: »Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih danosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse potepuhe, željne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki ustvarjajo sproščeno razpoloženje.«

Mesto pa ni zanimivo samo za popotnike, so zapisali, ampak tudi za okoljevarstvene svetovalce in načrtovalce mest. Ljubljana je prej kot druge evropske destinacije uvedla območje za pešce v starem mestnem jedru, v katerem je mogoče med sprehodom od ene do druge trgovinice ali trendovske restavracije slišati ptičje petje, še lahko preberemo.

Na drugem mestu je Marbella. FOTO: Shutterstock

Ljubljani na naslednjih štirih mestih sledijo španska Marbella, francoski Amiens, bolgarski Plovdiv in belgijski Leuven.