Maribor z rekordnim turističnim obiskom

V Mariboru letos preštevajo turistične rekorde. Štajersko prestolnico je v prvih enajstih mesecih obiskalo 224.950 gostov oziroma 22 odstotkov več kot lani, število prenočitev pa je prvič preseglo pol milijona, kar je dobro četrtino več kot leta 2022. Več kot 90 odstotkov obiskovalcev je tujcev, predvsem Nemcev, Hrvatov, Srbov, Poljakov, Avstrijcev, Čehov, Italijanov in Madžarov, ki v mestu ob Dravi v povprečju ostanejo 2,3 dneva.

»Rast letošnjega obiska oziroma prenočitev v primerjavi z lani je rezultat vse večje prepoznavnosti in nadgradnje ponudbe štirih ključnih stebrov mariborskega turizma: gastronomije, športa in outdoor turizma, kulture in mestnega oddiha ter ponudbe za družinske počitnice. Poleg tega se Maribor letos po izboru platforme European Best Destinations ponaša z nazivoma tretje najboljše evropske in prve evropske kulinarične destinacije, kar je velika dodana vrednost za mednarodno prepoznavnost štajerske prestolnice,« pravijo v mariborskem zavodu za turizem, ki ga vodi Jure Struc.

Na Mariborskem Pohorju so posodobili žičniško infrastrukturo. Foto arhiv Marproma

Najbolje obiskana mariborska turistična znamenitost je Guinnessova rekorderka, najstarejša trta na svetu. »Ocenjujemo, da jo bo letos obiskalo okoli 40.000 gostov, kar je 25 odstotkov več kot lani. Ob slovenskih so najštevilnejši gostje v Hiši najstarejše trte Avstrijci, Nemci, Italijani, Španci in Poljaki.« Iz TIC Maribor poročajo, da kažejo obiskovalci poleg za glavne znamenitosti v mestnem jedru veliko zanimanja za kolesarjenje in preživljanje časa v naravi (predvsem v obliki pohodništva), radi pa se odpravijo tudi na okoliške vinske ceste.

Olimpijski festival mladih

Vrhunec letošnjega poletja je bil Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ko so v Mariboru julija dosegli 15-odstotno rast turističnih prihodov v primerjavi z julijem lani in 68-odstotno rast prenočitev, temu pa je sledila še jesen s Festivalom najstarejše trte in največjim martinovanjem pri nas ter drugimi športnimi prireditvami oziroma tekmovanji: »Na podlagi razpoložljivih podatkov ocenjujemo, da je Ofem ustvaril okoli 4,5 odstotka vseh letošnjih prenočitev v mestni občini Maribor. Rekordni rezultat tako ni le neposredna posledica tega velikega športnega festivala,« pojasnjujejo v zavodu.

Pomemben del turistične ponudbe je Mariborsko Pohorje, pozimi s smučanjem, v toplejših dneh pa s kolesarskim parkom in drugo ponudbo aktivnosti na prostem. Ta bo odslej še bogatejša. Na Arehu so nedavno odprli novo štirisedežnico Ruška in outdoor center Maribor – Areh. Na Mariborskem Pohorju so v okviru tega projekta postavili tudi novo vmesno postajo krožne kabinske žičnice, kolesarske proge, gibalne parke, gorske gokarte in druge vsebine.

Jure Struc si veliko obeta tudi od novih investicij. Foto Marko Pigac

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je prav tako zadovoljen z letošnjim turističnim obiskom: »Vir nadaljnje motivacije in ambicij je vsekakor tudi 7,5-milijonska investicija javnega podjetja Marprom na Mariborskem Pohorju in Arehu, ki bo pomembno prispevala k celoletni ponudbi dejavnosti na prostem.«

Ambiciozni načrti

V mariborskem zavodu tako v leto 2024 vstopajo z velikimi pričakovanji; ne le zaradi dobrih turističnih rezultatov, ampak tudi zaradi zavedanja o pomenu naložb v mestno in turistično infrastrukturo s poudarkom na Lentu in Mariborskem Pohorju.

»S prenovo širšega območja Lenta časovno in vsebinsko sovpada tudi načrtovana prenova notranjosti Hiše Stare trte, katere glavna cilja sta izboljšanje obiskovalčeve izkušnje in dvig kulture pitja vina, v središču prostora pa bodo po novem konceptu štajerski vinarji in njihova vina. Skladno z usmeritvami Slovenske turistične organizacije bomo v prihodnjih dveh letih posebno pozornost namenili kulturi in umetnosti – tako promocijsko kot z vidika razvoja produktov oziroma doživetij – ki bosta osredja tema tudi na 3. Mariborskem turističnem forumu v sredini februarja 2024,« pojasnjujejo.