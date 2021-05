Na Hrvaškem so za zdaj najboljši gostje kar – Hrvati

V nadaljevanju preberite:

Na Hrvaškem, posebno v Istri, kjer prvomajski prazniki in z njimi množice tudi slovenskih gostov praviloma pomenijo uvod v poletno sezono, plaže, kampi, kolesarske poti in redke odprte gostinske terase bolj kot ne samevajo, nič drugače ni niti ob sončnih koncih tedna. Mnoge restavracije in kavarne so še vedno zaprte. »Tudi podoba zaprtih hotelov ni najboljša, a po izkušnjah iz zadnje, prav tako koronske turistične sezone si bodo dejavnosti hitro opomogle z lepšim vremenom in bolj množičnim prihodom turistov,« je optimističen direktor turističnega urada v Poreču Nenad Velenik.

Varnost je na prvem mestu

Mnoge restavracije in kavarne so še vedno zaprte, turistične barčice privezane, a po izkušnjah iz zadnje, prav tako koronske turistične sezone si bodo dejavnosti z lepšim vremenom in bolj množičnim obiskom turistov hitro opomogle, so prepričani turistični delavci. FOTO: Saša Bojc/Delo

Gostov manj, a so bolj zadovoljni

Hrvaški otoki so po novem »covid-free« otoki. FOTO: Shutterstock

Prilagodljive odpovedi

V turističnem uradu v Poreču priznavajo, da so v tem času vendarle pričakovali večjo precepljenost prebivalstva in več gostov iz oddaljenih držav, s tem pa boljšo predsezono. Na fotografiji glavni poreški trg. FOTO: Saša Bojc/Delo

Pripravljeni na digitalna potrdila Hrvaška sledi zemljevidu ECDC in potnikom z zelenih območij dovol­juje vstop v državo brez posebnih omejitev. Vsi drugi, starejši od sedem let, morajo ob prihodu pred­ložiti negativen PCR- ali hitri test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Če ga ne opravijo pred vstopom v državo, so ga dolžni takoj po prihodu na lastne stroške, dokler ne prejmejo rezultata, pa morajo počakati v samoizolaciji. Drugače je obvezna desetdnevna karantena. Ponovno testiranje v primeru daljšega bivanja na Hrvaškem ni več potrebno.

Testa ne potrebujejo tisti potniki iz EU, ki dokažejo, da so bili pred več kot 14 dnevi v celoti cepljeni proti covidu-19, kar na Hrvaškem pomeni dva odmerka, razen za cepivo Johnson&Johnson. Testa prav tako ne potrebujejo potniki, ki so covid-19 preboleli in so bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva pred manj kot šestimi meseci.

Hrvaška sodeluje v pilotnem projektu EU za izdelavo digitalnih zelenih potrdil in bo po napovedih na njihovo izdajanje pripravljena že s 1. junijem. Hkrati bo vstop na Hrvaško znova mogoče napovedati na spletni strani entercroatia.mup.hr, kar naj bi pospešilo in olajšalo prečkanje meje.

STA

Za velikonočne praznike so imeli v Istri velik obisk Nemcev, te dni se zdi, da so najboljši gostje kar sami sebi. Kot pojasnjuje direktorica slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Ljubljani, je iz sistema e-visitor razvidno, da gostje na Hrvaškem prihajajo s tradicio­nalnih trgov. Na prvem mestu so resda domačini, torej Hrvati iz različnih delov države, sledijo Nemci, Slovenci, Avstrijci in Poljaki. Razmere se tedensko spremin­jajo, saj so odvisne od dinamike počitnic, praznikov in dela prostih dni, tempo prihodov narekujejo tudi ukrepi v posameznih državah.Bradetićeva poudarja, da delovanje namestitvenih zmogljivosti na Hrvaškem ni bilo prepovedano, se je pa prilagajalo epidemiološkim razmeram v državi. Gostinski objekti so bili zaprti za krajše obdobje, nekatere namestitve pa so tudi v normalnih razmerah zaprte zunaj sezone. Kdaj in v kakšnem obsegu se bodo odpirale, bo tudi letos odvisno od odločitve lastnikov, pravi sogovornica. Hrvaška epidemiološka stroka je objavila, pod kakšnimi pogoji je poslovanje sploh dovoljeno, posebno pri ponudnikih, ki imajo neposreden stik z gosti. »To so zelo stroga pravila obnašanja in protokolov, ki se jih morajo držati vsi, saj lahko edino na ta način zadržimo sloves varne in zaželene destinacije.«In varnost je za Hrvate letos na prvem mestu, država se namreč oglašuje kot varna, zanesljiva des­tinacija. Kampanja Safe Stay in Croatia poudarja varno naravno okolje, brez velike gneče, sploh na otokih, ki so po novem »covid-free«. Čeprav si prizadevajo za čim boljši obisk, varnost ostaja imperativ. Na splošno pričakujejo boljšo sezono od lanske, a se zavedajo, da se ne bodo mogli približati rezultatom iz leta 2019. »Lani je bilo realiziranih 50 odstotkov prometa predhodnega leta.«Na odpiranje zmogljivosti vpliva predvsem to, s katerih trgov imajo največ gostov. Če govorimo o bližnjih, kot so Slovenija, Avstrija, Italija, Nemčija, potem so v ospredju regije in zmogljivosti, ki poslujejo vse leto, medtem ko je hrvaški jug bolj odvisen od gostov, ki pripotujejo z letali. Rezervacije so prav tako odvisne od regije in trga, od koder prihaja največ gostov. V tem trenutku so s številom rezervacij zadovoljni, je pa treba vedeti, da imajo vse možnost brezplačne odpovedi in je zato precej nehvaležno podajati kakršne koli ocene.»Seveda, največ pričakujemo od naših tradicionalnih trgov in domačih gostov,« še pojasnjujejo v slovenskem predstavništvu Hrvaške turistične skupnosti. Na poletje so pripravljeni z različnimi scenariji, a verjamejo, da se bodo razmere umirile, glede na to, da se je cepljenje v zadnjem času izred­no pospešilo.V Poreču je ta čas odprtih približno petnajst hotelov in en kamp (Ulika), vsak dan gostijo približno dva tisoč gostov. Nenad Velenik priznava, da so v tem času vendarle pričakovali večjo precepljenost prebivalstva in več gostov iz oddaljenih držav, s tem pa boljšo predsezono.»Pogoji na meji ne dopuščajo množičnih prehodov, saj morajo gostje pokazati bodisi negativen test, ki stane, bodisi biti cepljeni ali imeti potrdilo o prebolelem covidu-19. Dokler ti pogoji ne bodo izpolnjeni v znatnejšem deležu, se bojim, da več­jega števila gostov ne bo. Konec aprila in na začetku maja ponavadi gostimo prijatelje iz Slovenije, ki tudi letos niso izostali, a jih je bilo v primerjavi s predlani precej manj. Zdi se mi, da so ljudje komaj čakali, da bodo razmere dopuščale potovanje, na destinaciji pa moramo storiti vse, da bo bivanje vsakega gosta varno, in mu omogočiti čim lažje in poceni testiranje na covid-19. Prizadevamo si, da bi poleg obstoječih 12 mest za testiranje gostov odprli še dodatna,« pripoveduje sogovornik.Predlagali so tudi akcijo cepljenja lastnikov zasebnih nastanitev, ki jo vidijo kot konkurenčno prednost. Sicer pa so po njegovih besedah lansko pandemično sezono zasebne nastanitve solidno zapolnili, tudi zaradi večje varnosti v primerjavi z bivanjem v hotelu.Priznava, da zaradi koronakrize trpi lokalno gospodarstvo, restav­racije in kavarne so bile do nedavnega zaprte, tudi za prvomajske počitnice je bilo v njih gostov bolj kot ne za vzorec. Prevladovali so domačini, bil je tudi kakšen slovenski gost. A direktor poreškega turističnega urada poudarja, da se v starem mestnem jedru že obeta odprtje novih gostinskih objektov, stari del bi radi oživili tudi z butičnimi hoteli. »Dva s skupno sto ležišči bosta v tej turistični sezoni odprla svoja vrata in želeli bi si več takšnih pobud.« Kljub vsem slabim stvarem, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa, našteva tudi dobre: »Končno so turistični delavci lahko bolj pozorni na gosta in njegove potrebe, na plažah in v restavracijah ni gneče, vsakdo lahko najde parkirno mesto. Gostov je manj, a nekako sem dobil vtis, da so bolj zadovoljni.«Kako pa je z večjimi hoteli? Številni hoteli in kampi znane verige Valamar so že odprti – Valamar Dia­mant in kamping letovišča Istra Premium v Poreču ter Jezevac na Krku so odprti vse leto in so priljubljeni med slovenskimi gosti, pravijo –, odprtje preostalih pa načrtujejo do konca maja oziroma v prvi polovici junija. »Največ zanimanja je za kamping naselja in hotele visoke kategorije ter destinacije, dostopne z avtomobilom, ki so bile priljubljene že lani. Na naših severnih destinacijah v prihajajoči sezoni pričakujemo največ gostov iz Nemčije, Avstrije, Slovenije in Poljske,« je povzelaiz Valamar Riviere.Gostom so se približali s prilagodljivo politiko odpovedi in že lani uvedli tako imenovano garancijo V-Care oziroma celoten paket zdravstvenih, varnostnih in sanitarnih standardov, s katerimi poskušajo gostom omogočiti čim bolj brezskrbne počitnice, zaposlenim pa čim varnejše delovno okolje. »Lani smo gostili več kot 300.000 gostov brez enega zabeleženega primera prenosa novega koronavirusa. V okviru programa gostom zagotavljamo 24-urno zdravstveno oskrbo v nastanitvenem objektu, garancija V-Care krije stroške podaljšanega bivanja v primeru okužbe in dodatne stroške vrnitve domov, vsi naši hoteli in letovišča pa za plačilo ponujajo tudi možnost hitrega antigenskega in PCR-testiranja,« je naštela sogovornica.Po njenih besedah je Valamar prvo veliko turistično podjetje na Hrvaškem, ki je v tej sezoni zagotovilo, da so vsi zaposleni v hotelih in letoviščih bodisi cepljeni bodisi redno testirani, glede na zanimanje in odgovornost njihovih zaposlenih pa pričakujejo, da jih bo večina cepljenih že do konca prihodnjega meseca. »Hrvaška je visoko na seznamu najbolj zaželenih turističnih ciljev prebivalcev EU. Napovedi za sezono so dobre, kar potrjuje podatek, da Hrvaška in 12 evropskih držav junija uvaja zeleno digitalno potrdilo, ki naj bi skupaj s pospešenim cepljenjem in kakovostno ureditvijo potovanj znotraj Unije v poletnih mesecih pripomoglo h krepitvi turizma. Hrvaška že od konca minulega meseca zaznava upadanje števila na novo okuženih, Istri pa kaže najbolje in bo kmalu zelena,« so povedali v Valamarju.