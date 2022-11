Načrti za razvajanje sredi vinogradov

Mehki griči Goriških brd na severozahodu Slovenije so posejani z romantičnimi vasicami, zelenimi vinogradi, oljčnimi drevesi in sadovnjaki. Energija sonca in skrbna vzgoja ustvarjata vino, sladke sadeže, med in oljčno olje, tu lahko poleg najboljšega slovenskega vina okusimo tudi raznovrst­ne kulinarične dobrote.

Nečesa pa nima ta pokrajina, ki jo mnogi primerjajo z italijansko Toskano, in to so terme. Že več kot dve desetletji v Goriških brdih razmišljajo o gradnji prvih in edinih term daleč naokoli, vendar je kljub vnemi največjega podpornika tega projekta, župana občine Brda Franca Mužiča, za zdaj ostalo le pri idejah.

Z novim kompleksom bi v Goriška brda radi privabili bolj raznovrstne obiskovalce, jim ponudili nova doživetja in vlili dodaten zagon gospodarstvu v regiji. FOTO: SoNo Arhitekti

A tokrat je investitor, novogoriška družba BHR Resort in nepremičnine, začela pridobivati dovol­jenja; gradnja bo predvidoma stekla spomladi. »Če nam bo do pomladi uspelo dobiti gradbeno dovoljenje, bi lahko Spa Resort Brda dokončali dve leti po začetku gradnje,« je na predstavitvi v Vili Vipolže napovedal direktor družbe Matej Lah.

Briške terme bodo zrasle na območju Kozlinka, prav sredi vino­gradov na hribovitem območju med Dobrovim, Medano in Fojano. Sestavljene bodo iz treh sklopov – luksuznega terasastega hotela z bogato gostinsko ponudbo, not­ranjega in zunanjega spaja ter glampinga, katerega enote bodo, tako kot vsi objekti, popolnoma vključene v vinorodno pokrajino. Želja investitorja je, da bi z novim turističnim kompleksom v Goriš­ka brda privabili še bolj raznovrstne obiskovalce in jim tudi ponudili več novih doživetij, hkrati pa vlili dodaten zagon gospodarstvu v regiji.

Za celostno doživetje Brd

Spa Resort Brda bi lahko dokončali dve leti po začetku gradnje, je napovedal Matej Lah. FOTO: Tina Horvat

»Projekt smo začeli preučevati pred dvema letoma, ob izbruhu epidemije koronavirusa. Pristopili smo do župana Brd Franca Mužiča, ki se je že dolgo zavzemal za izvedbo in ima dobro vizijo. Vsi smo prepričani, da Brda res potrebujejo takšno ponudbo. Spa Resort Brda zastavljamo na podlagi trajnostnih vrednot in ekonomičnosti, kar je predpogoj trajnosti, predvsem pa v sodelovanju z lokalno skupnost­jo in navsezadnje tukajšnjimi vinarji. S projektom ne bomo temu delu Brd le zagotovili prenočitev, ampak smo v njem prepoznali mož­nost, da ljudje dobijo celostno doživetje Goriških brd. Obiskovalci bodo spoznali regijo, prijazne ljudi, zdrav način življenja in neokrnjeno naravo,« je pojasnil Matej Lah.

Terasasto zgrajen hotelski objekt bo obsegal dobrih 14.500 kvadrat­nih metrov v petih etažah (klet, pritličje in tri nadstropja), pod njim bodo na površini, veliki približno 1500 kvadratnih metrov, zgradili še predvidoma 17 glampinških enot. V hotelskem delu bo 92 sob, od tega 54 standardnih, 28 junior suit, osem suit in dve predsedniški oziroma tako imenovani executive suiti. V centru dobrega počutja bodo trije zunanji in trije notranji bazeni, bar, savne, sobe za masaže in terapije, blatne kopeli, fitnes, prostori za vadbe in sprostitev ...

Termalni del bo imel tri zunanje in tri notranje bazene. FOTO: SoNo Arhitekti

»Naš cilj je, da se kompleks čim bolj zlije z okolico. Hotel je postav­ljen na vrh hriba, po brežini pod njim pa se vrstijo manjši objekti glampinga. Da poseg ne bi bil preveč vsiljiv, se bodo odstranili vrhnji nivoji obstoječega hriba, etaže pa bodo terasasto sledile naravnim oblikam. Kljub svoji velikosti se bo kompleks z ozelenjenimi strehami in uporabo naravnih materialov popolnoma zlil z briško pokrajino. Glampinške enote bodo v celoti vkopane v teren in bodo ohranile terasasto obliko vinogradov, vsaka bo imela tudi senčnico v obliki latnika, kar je prav tako avtohton pridih krajine,« so opisali v biroju SoNo Arhitekti.

Podaljšali bodo sezono

Župan občine Brda Franc Mužič se za terme trudi že štiri mandate. FOTO: Tina Horvat

S projektom je zadovoljen tudi briški župan. »Takšnega kompleksa tukaj nimamo, najbližji je na Obali in naprej od Ljubljane. To je nekako moj življenjski projekt, saj si za njegovo uresničitev prizadevam že štiri mandate. A le kdor verjame, žanje. Spa kompleks, ki bo začel nastajati v prihodnjem letu, bo pomemben steber lokalne briške ekonomije. Spoštuje avtentičnost briške pokrajine, vključeval bo lokalne sezonske produkte, pripomogel h krožnemu gospodarstvu, prispeval dodano vrednost briškemu turizmu in gospodarstvu, predvsem pa odpira možnost številnih novih zaposlitev različnih spektrov, vetra v jadra bo dal tudi ustvarjanju dodatne ponudbe oziroma doživetij v Brdih,« je pripovedoval Mužič. Dodal je, da se je prvotni projekt, ki so ga zastavili s prvimi investitorji in je bil vreden 60 milijonov evrov, zdaj po vred­nosti investicije sicer za polovico zmanjšal, vendar je z novo zasnovo dobil tudi nov smisel.

Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda FOTO: Tina Horvat

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in športprepoznava v teh načrtih velik razvojni korak naprej. »V preteklih desetletjih smo veliko naredili za razvoj Goriških brd, zdaj pa je čas za nove korake. Spa Resort Brda je pomemben predvsem zato, ker nimamo termalnega turizma in bo tudi podaljšal sezono obiska. Z njim bomo dobili goste z višjo kupno močjo, kar pomeni, da bodo posegali tudi po drugih naših produktih, ne le po vinih,« je prepričana.