Najemnina: tri molitve na dan in 88 centov na leto

Iz Augsburga, tretjega največjega mesta na Bavarskem, sta izvirala oče Wolfganga Amadeusa Mozarta Leopold Mozart, prav tako skladatelj, glasbeni pedagog in violinist, in nemški dramatik Bert Brecht, a pred več kot petsto petdesetimi leti je tu živel še en nadvse pomemben meščan, bogat trgovec in bankir, pa tudi dobrotnik in vizionar, Jacob Fugger, ki je mestu zapustil eno največjih znamenitosti na svetu – danes najstarejše socialno naselje na svetu Fuggerei, v katerem še vedno živi okoli 150 stanovalcev katoliške veroizpovedi. Za tri molitve na dan in 88 centov najemnine na leto.

Za stanovanje v Fuggereiju je tudi danes treba v čakalno vrsto, prosilcev je veliko, med drugim zaradi naraščajočih najemnin, razkrivajo. Celoletna najemnina v Fuggereiju brez tekočih stroškov namreč stane le 88 centov, prepričani so, da to omogoča prebivalcem predvsem dostojno življenje, ne le vsakodnevnega boja za golo preživetje. Merila za sprejem ostajajo enaka, kot so jih določale ustanovitvene listine iz leta 1521, a jih prilagajajo aktualnemu času.

Še danes prostorna postavitev stanovanj izkazuje pomemben del vizije Jacoba Fuggerja. Ustanovitelj je želel, da bi potomci družine (sam ni imel otrok) ranljivim zagotovili dostojanstveno življenje »za vse večne čase«. Ob zavidljivi obletnici pred štirimi leti so zagnali še projekt FuggereiNEXT500. Kot razglašajo, z njim gledajo v prihodnost in vabijo investitorje z vsega sveta, da bi torej podobna socialna naselja zgradili še drugod po svetu in jih prilagodili lokalnim potrebam.