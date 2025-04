Bavarski dvorci in ​​parki: harmonija arhitekture in narave

V nadaljevanju preberite:

Bavarska, največja od 16 nemških dežel po površini in druga najbolj naseljena, je območje, kjer so številni vladarji za seboj pustili pomembne stavbe. Dvorec Neuschwanstein je brez dvoma svetovno najbolj znan simbol umetniškega sloga romantizma. Še en zelo obiskan bavarski dvorec je v deželni prestolnici. Münchenska rezidenca (Münchner Residenz), glavna rezidenca bavarskih vladarjev od leta 1508 do 1918, je največji mestni dvorec v Nemčiji in eden najpomembnejših takšnih muzejev v Evropi. Za obiskovalce je odprtih 150 sob.