Okusi najzahodnejše države v Evropi

Če naslednje počitnice načrtujete na Portugalskem, ne boste razočarani. Portugalska je država, ki s svojo pestro zgodovino, bogato kulinariko, nizkimi cenami, slikovitimi obalami in živahnimi mesti pusti odličen vtis. Od Porta do Lizbone, od vinorodne regije ob reki Duoro, pa vse do divjih atlantskih obal, ki te nikakor ne pustijo ravnodušnega. Vse skupaj pa zabeljeno z odlično morsko hrano in vinom.