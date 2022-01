Po sledeh prvih zavojev Tine Maze skoraj vsi črnjanski otroci

Na vseh koroških nizko ležečih smučiščih, ki jih je bilo nekdaj še več, saj ga je imela skoraj vsaka vas, so ta čas izjemno zadovoljni. Nizke temperature in debela snežna odeja iz naravnega in umetnega snega omogočajo zelo dobre razmere za smučanje. Tako je tudi v Črni na Koroškem, od koder prihaja največ slovenskih smučarskih legend, zato ni čudno, da kraj med drugimi na Koroškem izstopa po številu smučarjev med najmlajšimi.

»Smučišče v Črni na Koroškem obiskuje res veliko otrok. Večina. O tem sem prepričan. Smučarija v kraju je poceni,« je povedal Blaž Jelen, ki z ekipo entuziastov in prostovoljcev skrbi za delovanje smučarije v Črni. Blaž Jelen je tudi tisti trener, ki je treniral domačinko Tino Maze do njenega štirinajstega leta.

Smučarjem sta na smučišču, na katerem so prve smučarske zavoje naredili tudi Katjuša Pušnik, Mitja Kunc in Aleš Gorza, na voljo dve progi. Prva ob vlečnici, dolžine 800 metrov, je primerna za družine z otroki in začetnike, druga, imenovana Kogelnik, pa je speljana po zahtevnejšem terenu, primernem za tekmovalno smučanje na najvišji ravni.

Čeprav smučišče uradno ni odprto ves dan, se smučarske naprave vrtijo od jutra do večera. Prvi pridejo na smučišče udeleženci zimskih šol v naravi, ki so nastanjeni v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Peca nad Mežico. Popoldne na smučišču potekajo treningi, zvečer smuka za rekreativce. »Prednost vaških smučišč je, da lahko gre otrok od doma do smučišča peš,« je dejal Blaž Jelen. Smučarijo ves čas podpira lokalna skupnost, ki v sezoni, ko so zime mile in ni dovolj smučarskih dni, pokrije minus v blagajni, vsem domačim osnovnošolcem pa omogoči ugoden nakup sezonske vozovnice, v letošnji zimi za 25 evrov.

Dnevna vozovnica sicer stane 17,50 evra za odrasle, 13 evrov za otroke in 15 za mladino.

Smučišču Bukovnik manjkajo nastanitve

Le dva kilometra od glavne ceste Slovenj Gradec–Dravograd deluje smučišče Bukovnik, ki je najbližje smučišče Slovenj Gradcu in Dravogradu. Srečko Podojsteršek je povedal, da zaradi koroške mikroklime, ki je naklonjena ne le njihovemu, temveč tudi drugim nizko ležečim smučiščem v regiji, obratujejo cele dneve, tudi zvečer. Ob dopoldnevih smučišče zasedejo udeleženci šole v naravi, ki prihajajo iz centra šolskih in obšolskih dejavnosti Ajda nad Libeličami.

Koroška nizko ležeča smučišča zvečer zasedejo rekreativci. Na fotografiji smučišče v Črni. FOTO: Boris Keber

»Naša edina težava so nastanitvene zmogljivosti. Nimamo jih. Če bi jih imeli, bi lahko sprejeli še več šol v naravi,« je pojasnil Podojsteršek. Smučišče Bukovnik deluje na trgu. Občina Dravograd jim priskoči na pomoč pri naložbah in investicijskem vzdrževanju. Smučišče je primerno za vse starostne skupine, na voljo so smučarska šola, snežni poligon za najmlajše pa tudi sankališče. Dnevna vozovnica za odrasle stane 12 evrov, za otroke in starejše deset.

Iz Punkla naravnost na smučišče

Vrhunske razmere za smučanje vladajo tudi na smučišču Poseka. Dejan Pandel, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti na Ravnah na Koroškem, je dejal: »Letos opažamo porast obiskovalcev. Ljudje potrebujejo sprostitev. Pri nas koristijo celotno ponudbo športnega centra: od telovadnice, pokritega bazena do savne, fitnesa in kegljišča.« Tudi na Poseko prihajajo šole v naravi, večinoma od drugod, ne iz Koroške. Nastanjeni so v bližnjem mladinskem hotelu Punkl, ki je zasnovan kot nizkoenergijska lesena gradnja.

Največ otrok iz koroških vrtcev in osnovnih šol se je prvih smučarskih korakov naučilo na smučišču Rimski vrelec v Kotljah. FOTO: arhiv Dejan Rodošek

»Smučišče je primerno za rekreativne smučarje pa tudi za zahtevna tekmovanja. Na njem trenirajo člani smučarskega kluba Fužinar. Dnevni obisk v tem času je brez šol v naravi okoli 100 smučarjev. V prihodnje bi radi izboljšali poligon za otroke. Obstoječi je premajhen in ima prekratek iztek. Urediti želimo tudi sankaško progo, ki je uradno zdaj nimamo, investirali pa smo že v novo teraso in bar Poseka. Ob smučišču je doživljajski park za otroke z manjšim ziplinom. Oba prideta v poštev v poletni sezoni, v kateri bomo stavili na gorsko kolesarjenje. V ta namen bomo na vlečnico namestili nova držala za gorska kolesa, ob smučišču pa nameravamo postaviti še ptičje opazovalnice,« je napovedal Pandel. Dnevne vozovnice imajo enako ceno kot na smučišču v Črni na Koroškem.

Vrtci oblegajo Rimski vrelec

Največ najmlajših iz koroških vrtcev in osnovnih šol je bilo smučarskega opismenjevanja deležnih na družinskem smučišču Rimski vrelec v Kotljah v okviru smučarske šole DR7, ki jo vodi Dejan Rodošek z ekipo že sedemindvajset let. »Ponosni smo na vse svoje najmlajše smučarje, ki prihajajo iz več kot 60 enot vrtcev in osnovnih šol. Vsekakor je nadstandard izobraževanje bodočih smučarskih učiteljev in s tem zagotavljanje najboljšega strokovnega kadra. Prepoznavni smo po zaokroženi ponudbi za družinsko navihanost na snegu: smučanje, deskanje na snegu, sankanje ter uživanje na soncu. V zadnjih treh letih smo z investicijami zagotovili primerno infrastrukturo za goste, ki z veseljem koristijo naše lesene objekte. Pika na i pa je vsekakor odlično sodelovanje s podjetjem Rimski vrelec, ki nam je omogočilo nov dostop do smučišča, in z občino Ravne, ki je pripomogla k uresničitvi ideje o leseni brvi čez potok Hotuljščica,« je povedal Dejan Rodošek.

Na Rimskem vrelcu obratujeta mala in velika vlečnica, na voljo sta tudi otroški poligon in sankališče. Za štiri ure smučanja plačajo odrasli dvanajst evrov, otroci do 15 let in upokojenci deset, uporaba otroške vlečnice pa stane osem evrov.