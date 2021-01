Potrdila o cepljenju: najprej zdravje, potem turizem

Grčija, pa tudi Madžarska in Estonija že vnaprej soglašajo z uvedbo covid­nih potnih listov. Na fotografiji grški predlog za cepilni list EU.

Kot pri cepljenju proti rumeni mrzlici

Do zdaj nekaj več kot 30 prošenj tistih, ki so preboleli Vsi tisti, ki bi radi vstopili v Slovenijo in so v zadnjih treh mesecih preboleli covid-19, lahko zaprosijo ministrstvo za zdravje, da jih ne napoti v karanteno. Do zdaj so dobili 32 takih prošenj, pregledali so jih epidemiologi na NIJZ in vse razen ene odobrili. Epidemiologi upoštevajo pozitivni PCR-test ali bolniški list o izolaciji oziroma prebolevnosti covida-19. Dokument mora biti starejši od treh tednov in mlajši od treh mesecev, so povedali na ministrstvu za zdravje.

Podpirajo tako teste kot cepljenje

Kako bomo potovali v prihodnje, s potrdili o cepljenju ali s testi? FOTO: Dinuka Liyanawatte/Reuters

STO: varno in nediskriminatorno

Na Hrvaškem bi še malo počakali V primerjavi z Grčijo, pa tudi Madžarsko in Estonijo, ki že vnaprej soglašajo z uvedbo covidnih potnih listov, na Hrvaš­kem prevladuje mnenje, da je smiselno z odločitvijo počakati vsaj toliko časa, dokler – kot pravijo na hrvaškem ministrstvu za turizem in tudi v vladi Andreja Plenkovića – ne bo zamisel 100-odstotno dodelana na ravni EU.

Hrvaški pravni strokovnjaki menijo, je razbrati iz medijskih poročil, da je ideja o povezovanju prostega pretoka ljudi s cepljenjem protislovna, ker v večini držav cepljenje proti covidu-19 ni obvezno, prav tako svarijo pred diskriminacijo ob mobilnosti državljanov EU. Posebej poudarjajo, da posamezniki ne morejo sami izbrati, kdaj se bodo cepili, saj vsaj še nekaj mesecev ne bo na voljo toliko cepiva, da bi se lahko cepil vsak, ki si to želi.

Pred javnost je stopil tudi notranji minister Davor Božinović in potrdil, da Hrvaška za zdaj ne obravnava možnosti, da bi od turistov zahtevala potrdila o cepljenju proti covidu-19. To pojasnjuje z navedbo, da je »trenutno po vsem svetu premalo cepiva, da bi se uvel­javili ti tako imenovani covidni potni listi«.

So pa naši južni sosedi že začeli novo turistično promocijsko kampanjo, ki se imenuje Hrvaška, polna novih začetkov. Na različnih družbenih omrežjih so jo zagnali, da bi na glavnih turističnih trgih pridobili pozornost potencialnih turistov za nov začetek, ko ga bodo omogočale epidemiološke razmere. Ministrstvo za turizem in šport tudi že pripravlja seznam turističnih namestitev, ki bodo dobile oznako »varno bivanje na Hrvaškem«. To naj bi bil dokaz, da so varne za goste, ker spoštujejo epidemiološke protokole za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Poleg nacionalnih bodo uporabljali tudi mednarodne označbe, saj je Svetovni svet za potovanja in turizem (WTTC) lani Hrvaški podelil označbo varna potovanja (Safe Travels).

Tudi javno mnenje na Hrvaškem ni preveč naklonjeno omenjenim covidnim potnim listom. Hrvati sicer na leto – podatki so iz leta 2019 – opravijo poldrugi milijon potovanj v tujino. Prepričani so, da bi takšen dokument zapletel prihod turistov na Hrvaško, prav od turizma pa si v letošnji sezoni obetajo veliko več kot lani. Zato navsezadnje niti najmanj ne preseneča, da so aktivirali vse propagandne moči, da pritegnejo čim več gostov. Pustno dogajanje na Reki in v Kvarnerju se je že začelo, kmalu bo velika noč in nobena skrivnost ni, da bo hrvaški pritisk ne zgolj na italijanske in avstrijske, ampak tudi slovenske oblasti – seveda, zaradi lastnikov nepremičnin in premičnin na morju, v obliki bark in jahtic – precejšen.

Dejan Vodovnik

Rumene cepilne knjižice niso nič novega, še zlasti obrabljene so tiste, ki jih s sabo prenašajo popot­niki. Zdaj se na virtualnem vrhu EU, ki je sicer namenjen strategiji cepljenja evropskih državljanov proti covidu-19, začen­ja razprava o tem, ali ne bi bilo smiselno uvesti potrdil o tovrstni zaščiti pred novo koronavirusno boleznijo, ki bi cepljenim, denimo, omogočila potovanja. V Sloveniji so takšni rešitvi naklonjeni, a pod pogojem, da je cepivo dostopno vsem.Predsednik vladeje v zvezi s pobudo o uvedbi potrdila o cepljenju, ki jo je dal grški premier Kiriakos Micotakis, že dejal, da se bo to prej ali slej zgodilo, navsezadnje ne gre za nič novega, saj morajo potniki za obisk posamez­nih držav že zdaj pokazati potrdila o cepljenju.Tudi na evropski ravni so naklonjeni uvedbi enotnega potrdila o cepljenju rešitvi, vendar je veliko odprtih vprašanj – še vedno, denimo, ni znano, ali ljudje, ki so zaščiteni s cepivom, virus kljub temu lahko prenašajo, doreči je treba pogoje, pod katerimi bo mogoče take certifikate uporabljati in v kakšne namene, predvsem pa je treba najprej vsem omogočiti cepljenje in preprečiti diskriminacijo. Kot je poudaril podpredsednik evropske komisije, ne smejo dovoliti, da bi omejili pravice in svoboščine tistih, ki se ne morejo ali ne želijo cepiti. »Evropa je celina pravične obravnave in nediskriminacije. To je izhodišče vseh razprav o tem vprašanju,« dejal.Za dokazila o cepljenju je ključno, da so sprejeta v drugi državi članici, torej, da zanje obstajajo skupni standardi. Države članice naj bi se za začetek po predlogu evropske komisije dogovorile o skupnem pristopu, ki bo omogočil hitro uporabo potrdil držav članic v zdravstvenih sistemih po vsej EU in zunaj nje. O drugih možnostih uporabe, denimo za potovanja, se bodo odločali pozneje. Ker časovni okvirji niso znani, je mogoče pričakovati, da bo letošnja poletna sezona – če še ne bo precepljenosti – polna ad hoc rešitev po državah, zlasti tistih, ki so močno odvisne od turizma.Uvedbo potrdil o cepljenju podpira tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, edini pomislek je v enakosti: »Takšen pristop je dober, ko bo cepivo vsem na razpolago. Torej takrat, ko se bo lahko vsak, ki bo želel, tudi cepil.« Poleg tega je pomembno, kot so zapisali v odgovoru na naša vprašanja, da se EU poenoti na ravni nabora podatkov in tehnične infrastrukture. Dober vzorec je že mednarodni certifikat o cepljenju proti rumeni mrzlici, pri čemer bi bila dobrodošla digitalna nadgradnja.Cepljenje proti rumeni mrzlici, ki jo prenašajo okuženi komarji in se pojavlja v nekaterih predelih Afrike in Južne Amerike, sodi po mednarodnem zdravstvenem pravilniku med tista, ki jih države lahko zahtevajo od potnikov pri vstopu na njihovo ozemlje. Tudi sicer je mednarodna cepilna knjižica dokument, ki je sprem­ljevalec na mnogih potovanjih zunaj Evrope.Uvedbi cepilnih potnih listov, kakor se je v medijih že uveljavilo poimenovanje, so naklonjeni tudi na ministrstvu za gospodarstvo, saj menijo, da bi enotni register cepljenih lahko pripomogel k normalizaciji potovanj v zasebne in poslovne namene. »S številom okužb in stanjem epidemio­loške slike je namreč povezano obratovan­je mnogih gospodarskih dejavnosti, tako v Sloveniji kot v vsej EU, še posebno na področju turizma, gostinstva in industrije srečanj, zato je uvedba ukrepov, ki zmanjšujejo možnosti za prenos okužb s koronavirusom, bistvenega pomena,« so zapisali.Kako si želijo rešitve iz zdajšnjega stanja, je mogoče sklepati tudi iz pogovora zs Kongresnega urada Slovenije. Industrija srečanj, ki se je ustavila 12. marca lani, je bila v letu ob kakih 250 milijonov evrov prihodkov (ocena je narejena na podlagi rezultatov iz leta 2019), po najboljšem scenariju lahko prve dogodke, razen morebitnih koncertov poleti, pričakujejo jeseni, bolj verjetno pa od leta 2022 naprej na ravni Evrope. Za mednarodne dogodke z udeleženci z vsega sveta pa bo zamik še kakšno leto ali dve daljši. »Nihče ni pričakoval, da bo drugi val epidemije tako hud, zdaj nad nami še vedno visi grožnja tretjega vala in novega seva, kar vsekakor vpliva na načrtovanje dogodkov,« je opisal trenutne razmere.Nekaj so jih v tem času sicer lahko izvedli virtualno, a kakor ugotavljajo organizatorji, to ne more nadomestiti stika v živo. »Dogodki v živo se bodo vrnili veliko prej, kot si mislimo,« verjame Kovačič, zato v kongresnem uradu podpirajo vse, kar lahko pomaga njihovi dejavnosti, tako hitre teste kot cepljenje. »Če bodo cepilni potni listi uvedeni, bodo vsekakor zelo dobrodošli,« je poudaril. Kdaj bo sprejeta politična odločitev na ravni Unije, resda še ni znano, je dodal sogovornik, a ker EU ženejo naprej gospodarstvo, razvoj in znanost, je prepričan, da se bo tudi za to – ob upoštevanju pravičnosti in nediskriminacije – našla politična volja.Nekaj več zadržanosti do uvedbe tovrstnih potrdil je zaznati pri Slovenski turistični organizaciji. »Na STO menimo, da je v turizmu treba zagotoviti predvsem varen način potovanj, ki mora biti ustrezno reguliran in nediskriminatoren pri uveljavitvi pravice do svobodnega gibanja,« so zapisali v odgovoru.Po njihovem bodo ključnega pomena pri nadzorovanju in omejevanju prenosa okužb s covidom-19 predvsem koordinirani protokoli sproščanja in usklajeni varnostni ukrepi na evropski in globalni ravni, med katerimi poudarjajo testiranje pred potovanji. Navedli so še opozorilo Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC), da popotniki ne predstavljajo večjega tveganja kot drugi člani skupnosti, če upoštevajo vse mednarodno priznane protokole za zdravstveno varnost.