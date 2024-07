Protesti proti množičnemu turizmu na Majorki: Vaš luksuz, naše trpljenje

Na španskem otoku Majorka se je v nedeljo zvečer zbralo več tisoč ljudi, ki imajo dovolj množičnega turizma, zaradi katerega na otoku rastejo najemnine, vse več pa imajo težav tudi s hrupom in onesnaževanjem. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo 20.000 ljudi, medtem ko organizatorji govorijo o 50.000 udeležencih.

Protestniki v mestu Palma de Mallorca so opozarjali na negativne posledice turizma. »Vaš luksuz, naše trpljenje,« je pisalo na enem od plakatov. Na drugemu pa »Ne želimo biti v ospredju naraščanja stanovanjskih stroškov«. Mnogi so bili kritični tudi do poceni letalskih povezav na otok, ki omogočajo množični turizem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Že pred osmimi tedni se je na protestu zbralo 25.000 ljudi, ki so opozarjali na posledice množičnega turizma. Podobni protesti pa so se zvrstili tudi v drugih priljubljenih turističnih destinacijah v Španiji, kot sta Barcelona in Malaga.

Protestniki so kritični, češ da ima od turizma zaslužek le manjšina, večina ljudi v turizmu pa dela za nizke plače, tako da komaj zaslužijo dovolj za plačevanje vse višjih najemnin. Poleg tega večjemu številu turistom sledi še več prometa, hrupa in onesnaževanja.

Na Balearskih otokih, kjer je Majorka osrednji otok, živi skoraj 1,2 milijona ljudi. Samo lani pa je otoke obiskalo 15-krat več turistov. Med okoli 18 milijoni turistov jih je 4,6 milijona iz Nemčije in 3,4 milijona iz Velike Britanije. Je pa Majorka od turizma gospodarsko odvisna, saj panoga predstavlja 45 odstotkov gospodarske uspešnosti.