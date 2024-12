Rovaniemi: en dobri mož, 65.000 domačinov in 600.000 turistov

Morda si je težko predstavljati, da bi bil kraj na daljnjem, hladnem arktičnem krogu turistični hit, dokler ne pridemo do ključne besede – Božiček. V Rovaniemiju, finskem mestece, ki se je oklicalo za domači kraj tega dobrega moža, prebivalci te dni podobno, kot so poleti na Majorki, Tenerifu, v Barceloni, in številnih mestih v Italiji, prav tako tožijo, da so turisti zavzeli njihov življenjski prostor. Mesto z okoli 65.000 prebivalci gosti vsako leto okoli 600.000 obiskovalcev, večino seveda v tem času.

Do odprtja Božičkove vasi, slikovitega tematskega parka, v katerem so poskušali poustvariti življenjski prostor te dni najbolj pričakovanega dobrega moža na svetu z vso infrastrukturo vred, je bila glavna turistična atrakcija v Rovaniemiju in okolici severni sij, ki je tod viden kar 150 noči na leto (od sredine avgusta do začetka aprila). Tematski park je te številke presegel, od leta 1985 so našteli v vasi krepko čez 30 milijonov.

Do odprtja Božičkove vasi je bila glavna turistična atrakcija v Rovaniemiju in okolici severni sij. FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters

K temu bo kar nekaj primaknil tudi ta praznični december, čeprav so še na začetku meseca številni ponudniki potovanj na ta del Finske odpovedovali pakete, saj je bilo premalo snega, s tem pa tudi ne tiste glavne sestavine, ki je obiskovalci te severne države pričakujejo v izobilju.

Sever je v trendu

Božičkova pisarna v Rovaniemiju FOTO: Attila Cser/Reuters

Te dni je Božičkova vas zasnežena in tudi polna obiskovalcev, do nosu zavitih v topla oblačila. »Počutim se, kakor da so se mi uresničile sanje,« je za agencijo AP povedala obiskovalka s Poljske. »Zelo sem vesela, ker sem tukaj.« Zelo veseli so najbrž tudi turistični ponudniki, lastniki restavracij in mestni uradniki, a na drugi strani so lokalni prebivalci, ki takšnega turističnega buma vendarle niso pričakovali. »Zaskrbljeni smo zaradi pretiranega razmaha turizma. število obiskovalcev tako hitro narašča, da ni več pod nadzorom,« je dejal 43-letni, fotograf in član stanovanjske mreže, ki je septembra organizirala shod ulicah in opozorila, da si ne želijo biti v skupini mest, kjer domačini zaradi rapidne rasti turizma nimajo več prostora za bivanje.

Trend množičnega turizma se tako, kot kaže, počasi pomika tudi proti severu; na splošno veljajo tamkašnji kraji za destinacije prihodnosti, saj v priljubljneih, toplih krajih zaradi podnebnih sprememb kmalu ne bo več mogoče počitnikovati. Tudi Rovaniemi beleži veliko rast. Te dni je tako v Rovanijemiju je zelo težko dobiti namestitev v hotelu, poroča AP, direktorica hotela Original Sokos s skoraj 160 sobami Tiina Määttä pričakuje, da bodo podrli še en rekord v zasedenosti.

Lani so prešteli 1,2 milijona turističnih prenočitev, kar je za skoraj tretjino več kot leto prej. »Nordijske države so vsekakor v trendu,« je za AP povedala direktorica lokalne turistične organizacije Visit Rovaniemi Sanna Karkkainen. »Ljudje si želijo potovati v hladnejše dežele, da bi videli sneg, severni sij in seveda – Božička.« Samo letos se je do Rovaniemija odprlo 30 novih letalskih linij, ki večinoma prevažajo turiste iz evropskih držav, kot so Francija, Nemčija in Velika Britanija, seveda pa seže sloves mesteca tudi veliko dlje po planetu.

Okoli 600.000 obiskovalcev naštejejo v tematskem parku, največ decembra. FOTO: Attila Cser/Reuters

Finnavia, upravljavec finskih letališč, je poročal, da je lani na Laponske, najsevernejši regiji v državi, pristalo 1,5 milijona gostov, 20 odstotkov več kot v letu prej. Samo novembra in decembra so na letališčih Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo in Kemi-Tornio prešteli skoraj 550.000 potnikov, je povzel Euronews.

Na sever, da bi videli sneg Podobno kot kraji na severu Finske tudi na severu njene sosede Švedske doživljajo turistični razcvet. Zimski turizem je že lani narasel za deset odstotkov, podobno rast pričakujejo letos. A tudi ti kraji se borijo s posledicami podnebnih sprememb – glavna »znamenitost« je namreč sneg.

Pozivi prebivalcev

Kot vedno ima turistični uspeh drugo plat medalje. Številna stanovanja se v sezoni spremenjena v turistične namestitve, kar pomeni, da niso več na voljo za dolgoročni najem, cene so se dvignile, središče mesta pa spremenilo v sprehajališče za turiste ... Ker finska zakonodaja prepoveduje poslovno dejavnost oddajanja namestitev v stanovanjskih stavbah, aktivisti pozivajo oblasti, da začnejo tudi izvajati zakonodajo. Toda že županja Ulla-Kirsikka Vainio ima zadržke in pravi, da številnim prebivalcem kratkotrajno oddajanje zagotavlja dober zaslužek.

A preden se bo kar koli premaknilo, bo najbrž že sezona 2025 in spet bomo pisali o množicah, ki si želijo vsaj enkrat v krajih, od koder naj bi prihajal Božiček, doživeti nekaj pristnega prazničnega razpoloženja, po možnosti s snegom.