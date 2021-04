Varno s Kompasom: top destinacije letošnje pomladi

Kompasov mehurček.



MADEIRA – otok večne pomladi

TENERIFE

HURGADA – Naharuk said ali Tvoj dan naj bo srečen.

ZAR - V objemu beduinskega gostoljubja in nepozabnega sončnega zahoda

KRETA/RODOS

MALAGA

Tradicija in izkušnje se v turizmu močno prepletajo z zaupanjem. V Kompasu že 70 let prisegamo na kakovost in odličnost turističnih storitev, saj potujemo z vami že od leta 1951.



Zato se pustite zapeljati Kompasu in izberite svojo najlepšo pomladno potovalno zgodbo že danes.



Hvala, ker ostajate z nami, že #Kompasovih70 let.



Za podrobnosti in rezervacije pokličite v Kompasov klicni center na 01 2006 111 ali nam pišite na vednozvami@kompas.si. Vsa Kompasova ponudba je zbrana in vedno dostopna na www.kompas.si

Prihodnost je na strani tistih, ki verjamejo v lepoto svojih sanj. (E. Roosvelt)

V Kompasu z optimizmom zremo v prihodnost. Ugotavljamo, da ljubezen do ustvarjanja najlepših počitnic in potovanj nikoli ne mine, da je strast, ki nas povezuje, vedno enako goreča, in da je skupaj z našimi (so)potniki ustvarjanje doživetij zares imenitno in vedno navdihujoče. »Nova realnost« za nas pomeni, da »Kompas gre naprej«, da zdravje in varnost naših potnikov ostajata kot vedno na prvem mestu, da potujemo modro. S svojim znanjem, izkušnjami in srčnostjo, skupaj z našimi potniki, verjamemo v lepoto vaših skupnih sanj.

Potujemo iz Ljubljane oziroma poletimo direktno ter pristanemo na končni destinaciji, kjer vaše sanje postanejo resničnost.

Poskrbimo za optimalno časovnico poletov, z namenom, da so potovalni dnevi dobro izkoriščeni.

Kompasovi vodniki vas spremljajo na vsakem koraku. Svoje delo opravljajo z neizmerno ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli. Kompasovi vodniki delujejo upoštevajoč vse protokole in ukrepe v zvezi z zajezitvijo širitve novega koronavirusa. Varnost, zdravje in dobro počutje naših potnikov so vedno na prvem mestu. Pred odhodom na destinacijo skrbno preverimo trenutno epidemiološko stanje na destinaciji in o pogojih vstopa obvestimo naše potnike. Za naše potnike imamo dogovorjeno znižano ceno PCR testa na Covid-19.

Vse destinacije, na katere vodi Kompas, so se skrbno pripravile na prihod turistov in upoštevajo vsa priporočila nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem Covida-19, tako glede na epidemiološko sliko v svoji državi, kot tudi v svetu, saj sta varnost in zdravje na prvem mestu.

Kompas kot odgovorni organizator paketnih potovalnih aranžmajev bo potnike obvestil, če bi se izbrani počitniški ali potovalni cilj uvrstil na seznam rdečih držav, na podlagi uradne ocene epidemiološke situacije za posamezno državo, kamor vstop ne bi bil dovoljen pod nobenimi pogoji (negativni PCR test, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelem Covid-19, drugo …). V tem primeru bo ponudil možnost prestavitve rezervacije na kasnejši termin ali odpovedi rezervacije ne glede na splošne pogoje in navodila Kompasa d. d., zadržal bo le stroške rezervacije in obračunal stroške obdelovanja odpovedi rezervacije v višini 20 EUR. Skrbno smo izbrali nastanitvene objekte, ki jim naši potniki že dolga leta najbolj zaupate. Pomislili smo na vse podrobnosti vašega potovanja, na destinacijah, kjer se kompas vedno vrti v pravo smer.

MADEIRA – otok večne pomladi

Je tudi vaš najljubši letni čas pomlad? Si želite obiskati otok, kjer se pomlad nikoli ne konča? Kjer se pod toplim soncem bohotijo orhideje, strelicije ter številne druge pisane vrste rož? Kjer uspevajo banane, liči, rambutan in druge vrste tropskega sadja, ki smo ga vajeni predvsem iz Azije?

Otok je pravi raj za vse, ki si želite preživeti počitnice malo drugače. Sprehajanje po ulicah prestolnice je prijetno zaradi obilice zelenja, parkov, promenad in tlakovanih uličic, namenjenih izključno pešcem. Posebno doživetje je obisk tržnice, ki je pravi kraj za spoznavanje »tisoč in ene« rože Madeire, med katerimi ima častno mesto strelicija.

Posebnost otoka so »levade«, to so manjši namakalni kanali, po katerih s severa priteka voda. Vzdolž njih vodijo čudovite poti, ki omogočajo enkratne sprehode po neokrnjeni naravi. Prav tako posebna je vas Santana, kjer so se ohranile tradicionalne hišice z do tal segajočimi, s slamo kritimi strehami v obliki črke A. Na otoku se lahko sprehodite skozi enega zadnjih primerkov avtohtonega pragozda na našem planetu.

Na otoku z dvema odlično urejenima igriščema za golf ne boste razočarani niti ljubitelji golfa, prav tako tenisa, jahanja ali potapljanja. Odlična otoška kulinarika, ki se ji prileže lokalno rdeče ali belo vino, pa navduši še tako zahtevnega jedca. TENERIFE

Letošnji hit je otok Tenerife, kamor bomo konec aprila s posebnim letalom poleteli že tretjič.

Tenerife je največji otok kanarskega arhipelaga z značilno trikotno obliko in najvišjim vrhom Španije, z vulkanskim stožcem Pico del Teide, ki se dviga 3718 m nad morjem in deli otok na dva dela – na južnega, ki je puščavski in sončni del ter na severnega, ki je hladnejši in izredno rodoviten.

Turistična naselja na južnem in severnem delu ponujajo zatočišče množici turistov čez celo leto. V notranjost otoka pa vabijo osamljene vasi visoko v hribih. Izjemno zanimive so naravne lepote vulkanske pokrajine v središču 29 km širokega kraterja, narodnega parka Las Canadas del Teide.

HURGADA – Naharuk said ali Tvoj dan naj bo srečen.

Hurgada leži približno 430 km južno od Sueza, na območju, kjer se morska ožina prelije v Rdeče morje. Razvila se je iz majhne ribiške vasice, danes pa predstavlja mešanico utripa sodobnega mesta in egipčanske civilizacije.Ponaša se z lepimi peščenimi plažami, toplim morjem in kakovostnimi hoteli, hkrati pa ji je uspelo ohraniti svojo pristnost. V središču mesta ne manjka tipičnega arabskega utripa.Hurgada je idealen kraj za letovanje za družine, nadobudne surferje in golfiste, kot za vse, ki si želite odkriti prečudovit podvodni svet, poln barvnih koral in eksotičnih rib. Sončni zahodi in spogledovanje z zvezdnatim nebom pa bodo poskrbeli za nepozabna puščavska doživetja …je tradicionalna arabska monarhija, eden izmed sedmih arabskih emiratov, ki s svojo bleščečo podobo in skrivnostno drugačnostjo vabi, da ga obiščemo.Očarajo najsodobnejši dosežki moderne arhitekture, ki rahločutno povezujejo moderno urbano in tradicionalno puščavsko. Fantazijska arhitektura in elegantna nakupovalna središča se spogledujejo s peščenimi plažami, turkizno modrim morjem in skrivnostno spokojnostjo narave. Na kozmopolitski tržnici se prepletajo ljudje in dragocenosti s celega sveta.Najsevernejši izmed Združenih arabskih Emiratov je(RAK), ki je obdan z mogočnim gorovjem Hajar. KRETA/RODOS

Maja je na grških otokih že poletje. In poletna jutra so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti in s seboj prinašajo vonj morja, rib in svobode. Dan, ki vabi na vse strani kompasa. Večeri, zelo čarobni prav na grških otokih, ko se poletni dan utaplja v sončnem zahodu novih spominov, v okušanju dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu.

Tudi letos bo na grških otokih še posebej čarobno, saj ne bo težko najti najboljše mize za najboljši sončni zahod ali najboljšega ležalnika za najboljše uživanje ob morju ali slišati tišine in pripovedovanje Eola, predno zadremate v dišečo zgodnje poletno noč.

Konec maja vas vabimo na Kreto, za katero pravijo, da ni naključje, da si je vrhovni bog grške mitologije Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav ta mogočni otok. Ali pa na Rodos, kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem mestu rodoških vitezov svojo zgodbo. MALAGA

Živahno andaluzijsko mesto ob sredozemski obali Španije je priljubljena točka za ljubitelje sonca, španske gostoljubnosti in hrane ter raznovrstnih nakupov. Poleg obilice drugega očara s čudovitim starim predelom in živahnim nočnim življenjem, stotinami značilnih »tapas« in vinskih barov v centru mesta ter glasbenimi in plesnimi flamenco prireditvami, ki ji dodajo značilno špansko atmosfero. Preživite dan na plaži ali ogledu lokalnih znamenitosti, kot so utrdba Gibralfaro in Picassov muzej. Poleg obilice drugega očara s čudovitim starim predelom in živahnim nočnim življenjem, stotinami značilnih »tapas« in vinskih barov v centru mesta ter glasbenimi in plesnimi flamenco prireditvami, ki ji dodajo značilno špansko atmosfero. Preživite dan na plaži ali ogledu lokalnih znamenitosti, kot so utrdba Gibralfaro in Picassov muzej.