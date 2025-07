Svetniki ustregli prošnji župana, naj mu omogočijo vladati vsaj do praznika

Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci, je v petek na seji občinskega sveta, ki jo je sklical, potem ko je bil zaradi oškodovanja upnikov – škode je bilo za milijon evrov – pravnomočno obsojen na 14 mesecev zapora v primeru Pindža, to pravnomočno sodbo označil za preprost konstrukt. Dosegel je, da bodo svetniki sklep o tem, da mu je mandat prenehal, sprejeli šele po občinskem prazniku 18. avgusta.

Šlihthuber je skozi ves sodni proces na okrožnem soboškem sodišču, ki ga je lani decembra obsodilo, mariborsko višje sodišče pa je konec junija županovo zaporno kazen potrdilo, obračunaval z mediji. Tako jim ni ostal dolžan niti tokrat. Izjavil je, da so njihove zgodbe lažne in prirejene. In še, da gre za sramotno zaroto proti človeku, ki je svoje življenje posvetil občini.

(Ne)presenetljivo Šlihthuber kot sklicatelj sej na dnevni red v petek ni uvrstil točke, povezane s pravosodno odločbo, po kateri mora v zapor. Iz zakona o lokalni samoupravi namreč izhaja, da županu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.

Ne gre pa za avtomatizem, saj mora to ugotovitev sprejeti občinski svet in pozvati občinsko volilno komisijo, da sproži postopek nadomestnih volitev. Točko o sprejetju ugotovitvenega sklepa o prenehanju županskega mandata Šlihthuberju so na dnevni red želeli spraviti svetniki Dejan Sobjak (NSi), Boštjan Šušlec (SDS) in Bojan Potočnik (Lista za napredek Občine Gornji Petrovci). A ker v 13-članskem občinskem svetu župan ne sliši oziroma zelo redko sliši glas proti sebe, njihova zahteva seveda ni uspela.

Franc Šlithuber. FOTO: Oste Bakal

Franc Šlihthuber je v petek večkrat ponovil, da pri klavrnem propadu javnega občinskega podjetja Pindža ni bil popolnoma nič kriv. Svetnikom je nato predlagal, da zavrnejo predlog osamljene trojice. Ti so mu seveda zvesto sledili. Svetniki, med drugim podžupan Ernest Kerčmar, ki bo do nadomestnih volitev vodil občino, so se ne prav prepričljivo izgovarjali, da pač uradno niso seznanjeni s sodbo, ki njihovega župana pošilja za rešetke.

Šlihthuber je preprosto občinski svet prosil, naj mu omogočijo vladati občini še vsaj do občinskega praznika 18. avgusta in dalje do naslednje redne seje, na kateri bi, je še napovedal, predstavil vse dosežke iz obdobja, ko je vodil občino. Zbranim je v svojem slogu obljubil, da bo častno odstopil ali da ga bodo svetniki častno razrešili s položaja.

Vsled vseh manevrov župana Občine Gornji Petrovci pa ne bilo prav nič nenavadno, če bi po prejetju sklepa občinskega sveta o prenehanju mandata vložil tožbo na upravno sodišče. To lahko stori osem dni po prejetju pošte – upravno sodišče o tožbi odloči v tridesetih dneh. O morebitni pritožbi pa v tridesetih dneh odloči vrhovno sodišče.

Franc Šlihthuber občino kot prvi nasploh izvoljeni župan vodi neprekinjeno že 31 let. FOTO: Oste Bakal

Prosil za alternativno prestajanje kazni

Višje sodišče v Mariboru je spis v primeru Pindža okrožnemu soboškemu vrnilu konec junija, to pa je sodno odločbo drugostopenjskih sodnikov nato vročilo strankam v postopku. Pošto je župan Franc Šlihthuber prevzel šele 18. julija in hkrati prosil za alternativno prestajanje zaporne kazni. Zato je izvršitev s sodbo izrečene kazni odložena do pravnomočne rešitve navedenega predloga.

Mnenje o županovi prošnji je že podala okrožna državna tožilka Jana Rogan, ki je sicer v pritožbi višjemu sodišču predlagala, da Šlihthuberja obsodi na leto in pol zapora. Končno odločitev o tem, kako bo kazen prestal župan Občine Gornji Petrovci, bo imela sodnica Natalija Goldinskij Husar, prav ta, ki ga je obsodila.

Mimogrede: v sodnem procesu je bil Šlihthuberjev odvetnik Mitja Pukšič, ki je po podatkih aplikacije Erar od maja 2021 do julija letos od občine prejel 103 tisoč evrov. Tudi ta mesec, torej že po pravnomočnosti sodbi, je prejel skoraj tri tisoč evrov. Sicer je županove argumente pred višjimi sodniki zagovarjal drug odvetnik, to je bil Janez Koščak, iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Eko sklad uspel tudi na višjem sodišču

Prenehanje županskega mandata in odločitev o alternativnem prestajanju zapora ter morebitni poziv v zapor ni vse, kar lahko skrbi Šlihthubra. Eko sklad je namreč v kazenskem postopku proti županu in Štefanu Kuharju – kot bivši direktor Pindže je bil obsojen na 14 mesecev zaporne kazni, ki jo bo lahko odslužil z delom v splošno korist – vložil visok pravnopremoženjski zahtevek.

Višje mariborsko sodišče je namreč potrdilo tudi odločitev prvostopenjske sodnice, ki je razsodila, da morata obsojenca podjetju plačati odškodninski zahtevek v znesku 409 tisoč evrov z obrestmi vred.