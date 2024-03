Sanjski oddih: bi izbrali pogled na morje ali Julijce?

Pomlad ob morju in poletje v hribih? Ali morda obratno? Izbira bo po novem veliko lažja; predstavljamo vam dve izjemni vili na dveh idiličnih destinacijah – v slikoviti Kranjski Gori in na romantičnem Visu.

Potrebujete popoln odklop od vsakdanjika, iščete mir v objemu narave in morda celo destinacijo, kjer se boste počutili kot v raju? Čas je za prvovrstno počitniško doživetje, o katerem ste že dolgo sanjali. Izberite svojo najljubšo vilo – Pavlino ali Eudoro (ali pa kar obe) in se potopite v svet, kjer so doma udobje, brezskrbnost in neverjetna očarljivost.

Vila Pavlina v Kranjski Gori: biser v objemu Julijskih Alp

V središču mesta ter le streljaj od smučišča in popolnega izhodišča za zimske in poletne pustolovščine v naravi je prenovljena, očarljiva in estetsko dovršena Vila Pavlina.

Prebudite se s pogledom na mogočne vršace v osrčju Julijskih Alp, uživajte v miru in udobje Vile Pavlina. FOTO: Ilirika

Vila Pavlina vas bo navdušila s svojim izbranim dizajnom, popolnoma usklajenim z alpskim svetom. Pri zasnovi notranjih prostorov so želeli obuditi spomin na ročne spretnosti in materiale, ki so značilni za gorske kraje. Združili so trende in pričakovanja sodobnega gostoljubja s tradicijo. »Želimo si namreč, da bi se vsi gostje pri nas počutili prijetno in domače,« pravijo gostitelji iz očarljive vile v Kranjski Gori.

Vsak od 12 apartmajev je premišljeno opremljen, pri tem so uporabili veliko naravnih materialov in vzorcev iz slovenske kulturne dediščine. Čeprav je vsak apartma unikaten, vse skupaj povezuje enotna rdeča nit: tradicija, udobje in toplina.

Vsak detajl v vsakem prostoru vile je dobro premišljen, veliko pozornosti so namenili tudi dodatkom, ki so na koncu ustvarili prav posebno alpsko zgodbo: z muzejskimi predmeti, fotografijami in kipi, ki predstavljajo Kranjsko Goro, njeno zgodbo, zgodovino gorskih krajev in legendarnih športnikov.

V vili Pavlina je na voljo 12 apartmajev – vsak ima zasebno teraso ali balkon, izvrstno opremljeno kuhinjo, dnevni prostor s televizorjem LCD, spalnice z zakonskimi posteljami ter kopalnice z mehkimi brisačami in toaletnimi potrebščinami. Gostje lahko uporabljajo tudi fitnes in velnes. Vsa vhodna vrata v vilo in apartmaje so opremljena z digitalnimi kodnimi ključavnicami.

V neposredni bližini vile so številne restavracije, kavarne, trgovine, turistične znamenitosti, pa tudi lekarna, zdravstveni dom, pošta, avtobusna postaja in bencinski servis. Praktično vse je na dosegu roke.

Kranjska Gora je odlična izbira za brezskrben dopust prav vse dni v letu, saj ne glede na letni čas ponuja pisano paleto možnosti za aktivno preživljanje prostega časa ali zgolj umirjeno posedanje na svežem zraku.

Doživite pristen stik z Julijskimi Alpami v očarljivi alpski vili Pavlina v Kranjski Gori.

Villa Eudora na Visu: jadranski oddih tik ob plaži

Idilična morska destinacija ob čudoviti plaži na Visu in v mestu, ki skriva v sebi pisano in tradicionalno morsko romantiko. Villa Eudora v Komiži na Visu je prvovrstna mešanica tradicije, bogate hrvaške obmorske dediščine in pristnosti.

Zbudite se ob čudovitem pogledu na morje, vonju soli in zvoku valov. FOTO: Ilirika

Villa Eudora ponuja nepozaben pobeg v raj tik ob morju. Prepustite se zvokom obmorskega mesteca, vonju morja, soli in izvrstne sredozemske kulinarike. Pomešajte se med tamkajšnje prebivalce in začutite pristnost tega ljubkega ribiškega mesteca z bogato zgodovino in prav posebnim vzdušjem.

Čudovita vila je tik ob plaži in ponuja nepozaben pogled na morje. Odlikujeta jo avtentična arhitektura in notranji dizajn, ki je pravi poklon tako tradiciji kot elegantnim sodobnim detajlom. Pridih morja boste začutili v vsakem prostoru, predvsem pa vas bo že ob vstopu v vilo zajel poseben sproščujoč val, ki vas bo hitro prestavil na čisto drugačne obrate. To je kraj, kjer boste lahko pozabili na vsakodnevne skrbi, se sprostili in preprosto uživali v ritmu, ki ga narekuje tamkajšnji življenjski slog.

Vila lahko gosti do šest gostov in je zasnovana tako, da vam bo pričarala pravi občutek domačnosti. Opremljena je z naravnimi materiali in obsega dve terasi z zunanjim pohištvom, popolnoma opremljeno kuhinjo, prostorno dnevno sobo, dve spalnici in dve kopalnici. »Naša največja želja je, da bi se vsi gostje pri nas počutili prijetno in čim bolj udobno,« povedo gostitelji, ki so v njej resnično ustvarili brezčasnost.

Bivanje v Villi Eudori priporočamo tako tistim, ki od svojega oddiha pričakujejo odmerek čiste sprostitve in brezdelja, kot tistim, ki tudi na dopustu želijo več aktivnosti. Otok Vis je namreč prava meka za avanturiste, ki iščejo pristen stik z naravo – je raj za potapljače, pohodnike, pa tudi raziskovalce arhitekturnih in zgodovinskih posebnosti krajev. Tukaj pridejo na svoj račun tudi ljubitelji gurmanskega turizma.

Počitniške možnosti vključujejo kopanje, kolesarjenje in potapljanje z odkrivanjem potopljenih ladij ali ameriškega bombnika iz leta 1945. Ljubitelji zgodovine lahko raziskujejo zbirke v arheološkem muzeju v mestu Vis, muzej ribištva in multimedijski center za obiskovalce v Komiži. Portal »Best European Destinations« pa je leta 2016 plažo Stiniva na Visu uvrstil na vrh seznama najlepših evropskih plaž. Prav tako si morate ogledati znamenito Modro jamo na otoku Biševo.

Otok Vis slovi po svoji neokrnjeni naravi, mirnem vzdušju in čudovitih plažah. Svež zrak in sredozemski vonji zagotavljajo čudovito počitniško izkušnjo.

