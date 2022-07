Top 5 lokacij za vodne športe v Sloveniji

Vodni športi razveseljujejo ljubitelje športnih dejavnosti vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Poleti med dopusti, ko si z največjim veseljem oblečemo kopalke, pa lahko izkoristimo čas in z vodnimi dejavnostmi poskrbimo za dobro počutje ter hkrati prav posebno doživimo naravo in se naužijemo njenih lepot.

Za dopustniško »polnjenje baterij« predstavljamo pet lokaciji v Sloveniji, ki so zanimive za različne vodne športe za začetnike in adrenalina željne posameznike.

1. Soča

Reka Soča ima brzice različnih težavnostnih stopenj, zato je priljubljena lokacija za rafting in vožnjo s kajakom. V središču neokrnjene narave vas bo poživil spust z gumenjakom, saj je rafting v dolini Soče nepozabno doživetje za različne generacije.

Ob ustreznem vodostaju doživite varno in mokro zabavo na kristalno čisti reki. Če niste vešči spusta, se premagovanja brzic lotite v družbi izurjenih vodnikov; v tem primeru potrebujete le kopalke, brisačo in željo po adrenalinu. Mirnejši bo spust s kajakom, ki je primeren za začetnike in izkušene ljubitelje brzic.

Za plovbo po Soči potrebujemo dovolilnico, poskrbeti moramo za varnost in poznati plovni režim, sicer je bolje, da se v vodo podamo v organizaciji športne agencije.

Kaj potrebujemo za varno vožnjo s kajakom ali gumenjakom?

Kajak ali gumenjak za spust,

obvezna je čelada za zaščito glave ter

za zaščito glave ter rešilni jopič, če slučajno pademo v vodo,

če slučajno pademo v vodo, zaradi mrzle vode so priporočeni tudi neoprenska obleka in neoprenski čevlji.

2. Kolpa

Umirjen rečni tok ter čista in topla voda Kolpe privabljata številne kopalce v Belo krajino. Reka je zaradi svoje mirnosti najprimernejša za supanje, čeprav se po njej lahko podamo s čolnom, kajakom ali kanujem.

Oblecite si kopalke in se osvežite v enem od številnih urejenih kopališč Kolpe, ki je ena najčistejših in najtoplejših slovenskih rek. Čeprav je njena povprečna temperatura 20 °C, se poleti med daljšimi vročimi obdobji temperatura vode na določenih predelih dvigne tudi nad 25 °C.

Če ne iščete osvežitve v vodi, svetujemo raziskovanje skritih kotičkov neokrnjene narave ob reki stoje na supu, ki ga upravljate z veslom, po želji pa nanj lahko namestite tudi sedež.

Kolpa je odlična lokacija za izlet s sup desko. FOTO: Hervis

3. Bohinjsko jezero

Bohinj je priljubljena počitniška destinacija, na kateri si lahko privoščimo umirjeno rekreacijo na vodi – supanje ali veslanje s čolnom. Nepozabno je tudi plavanje v bohinjskem biseru, ki se poleti segreje do 22 °C.

Bohinjsko jezero je čudovito z vodne perspektive in omogoča dostop do različnih plaž. Za vožnjo po njem so primerni:

sup,

čoln,

kanu,

napihljiv kajak ali

lesen čoln.

Na jezeru se lahko pridružimo vadbi joge na supih ali se podamo na organizirano sup turo po reki Savi Bohinjki.

Ker je Bohinjsko jezero naravna vrednota državnega pomena, tam veljajo najstrožji varstveni ukrepi.

Pravila plovbe veljajo za vse vrste plovil (tudi za desko za sup za veslanje stoje):

Za plovbo po jezeru potrebujemo dovolilnico za kajak, kanu ali sup ter čoln (razen napihljivega, dolgega do dveh metrov).

za kajak, kanu ali sup ter čoln (razen napihljivega, dolgega do dveh metrov). Za vstop na jezero uporabimo eno od vstopnih točk.

V kopalnih vodah upoštevamo pravila plovbe.

Bohinjsko jezero je odlična lokacija za supanje in veslanje. FOTO: Hervis

4. Slovenska obala

Slovenska obala kar vabi, da si oblečemo kopalke in si privoščimo nepozabno poletno zabavo z različnimi vodnimi športi. Vzdolž slovenske obale je veliko urejenih kopališč, ki so primerna za različne generacije. Poleg kopanja v slovenskem morju si lahko počitniške dneve popestrimo s potapljanjem, za katero potrebujemo kakovostno

masko in

plavutke

Nekaj naravnih plaž je laže dostopnih po vodi, do njih se lahko pripeljemo z gumijastim čolnom z vesli ali pa sedemo v napihljiv kajak. Naravne lepote slovenske obale lahko opazujemo na supu, na vodi lahko pričakamo sončni zahod, le vedno moramo biti pripravljeni na veter – njegovo moč in smer.

Da vas veter ne bi odnesel v neželeno smer, ga raje ujemite v svoja jadra surfa ali kajta ob rtu Ronek pri svetilniku v Izoli in tudi vetrovne dneve izkoristite za zabavo na vodi.

Slovenska obala nudi različne možnosti vodnih športov. FOTO: Hervis

5. Wake Park Dooplek

Deskanje na vodi ali wakeboarding je odlična vodna zabava, za katero pa potrebujemo plovilo, ki nas vleče. Lahko pa obiščemo športno-rekreacijski center Wake Park Dooplek, v katerem se lahko preizkusimo v deskanju in smučanju na vodi z vlečnico.

Športno društvo aWake poskrbi za organizacijo tečajev wakeboarda za vse starosti.

Za deskanje na vodi potrebujemo:

desko za wakeboard,

vezi in

smernike.

Za varnost naj poskrbijo:

čelada in

rešilni jopič,

dobro je imeti še neoprensko oblačilo in rokavice.

Primerna oprema za varnost