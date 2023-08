Tujim turistom v veliko oporo zlasti družbena omrežja

Še vedno je čas dopustov, a marsikdo je moral zaradi izrednih razmer spremeniti počitniške načrte. Kakšne so razmere, je Slovenska turistična organizacija (STO) že takoj ob pojavu poplav začela informirati tako domače kot tuje goste, ažurne informacije še vedno objavljajo, med drugim na spletni strani Slovenia.info ter na družbenih omrežjih. Obenem na STO gostom priporočajo, naj se obrnejo na ponudnika nastanitve, prav tako naj preverijo, ali so odpovedane in prestavljene turistične prireditve.

Na spletni strani so zbrane najrazličnejše koristne informacije, od vremenske napovedi do razmer na cesti, o voznih redih in razmerah v železniškem in avtobusnem prometu, zaprtju planinskih poti, priporočila za varno pot v gore. Ker so bili najbolj prizadeti kraji v osrednji Sloveniji, v nekaterih alpskih delih države ter panonskem delu ni mogoče obiskati oziroma odsvetujejo obisk Kamnika (dolina Kamniške Bistrice, Velika Planina), celotne Zgornje Savinjske doline (Solčava, Luče Ljubno, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad …), Koroške (Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd …) in Koroške Bele v občini Jesenice.

Na STO svetujejo, da se obiskovalci na vodne aktivnosti odpravijo le z izkušenimi lokalnimi ponudniki, ki znajo presoditi, kdaj je primeren čas. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Svetujejo spremljanje razmer tudi v krajih ob Muri ter med drugim opozarjajo na nevarnost zemeljskih plazov po vsej državi. Kljub umirjanju vodotokov zaradi velike vodnatosti rek odsvetujejo aktivna doživetja na vodi. »Na vodne aktivnosti, kot so kajakaštvo, rafting in supanje, se odpravite le z izkušenimi lokalnimi ponudniki, ki znajo presoditi, kdaj je primeren čas za tovrstna doživetja,« so še zapisali.

Informacije za domače in tuje goste STO na spletni strani Slovenia.info o razmerah po državi redno ažurira vsebine. Informacije so objavljene v razdelku Praktične informacije za turiste ob poplavah v Sloveniji. Ključne informacije za tujce je STO objavila v razdelku Essential tips and advice for tourists during floods in Slovenia.

Tujci odpovedujejo kampiranje

Kakšno pa je stanje v slovenskih kampih? »Kampa Park v Preboldu in Menina v Zgornji Savinjski dolini sta za letos zagotovo zaprla svoja vrata. Najbolj prizadet je kamp Menina, tam, kjer je bila cesta, je bila dva metra visoka voda, vsi objekti so zaliti, toda če tega ne vidiš na lastne oči, ne moreš doumeti razsežnosti razdejanja,« je bila po telefonu opazno pretresena slišati Lidija Koren, predsednica slovenskega združenja kampov, sicer pa lastnica kampa Koren v Kobaridu.

Z direktorjem turistično-gostinske zbornice Fedjo Pobegajlom in predsednikom turistične zveze (TZS) Dominikom S. Černjakom je bila včeraj ravno na obisku v povsem razdejanem kampu Menina, iz katerega je pred dnevi zaradi naraslih voda dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko policijskega helikopterja rešila 17 ljudi in dojenčka.

Iz poplavljenega kampa Menina v Zgornji Savinjski dolini so s helikopterjem rešili 17 ljudi in dojenčka. Na fotografiji nizozemski turisti, gostje v tem kampu, ki so ostali brez vsega. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Resda kampi na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini z Logarsko dolino letos ne bodo več sprejemali gostov, drugje po državi pa delujejo, toda ker so se zlasti po tujih medijih razširile novice in informacije o povodnji, zdaj kampe po vsej Sloveniji mečejo v isti koš in odpovedujejo rezervacije. Kamp Šobec bo imel avgusta gotovo 25-odstotni izpad, preostali delujoči kampi pa ta mesec v povprečju za petino odpovedi. Tudi ažurne informacije, ki jih objavlja STO, ne pomagajo dosti,« je povedala Korenova.

Kamp Šobec bo imel avgusta 25-odstotni izpad, drugi delujoči kampi pa bodo imeli ta mesec v povprečju za petino odpovedi. FOTO: Roman Šipić/Delo

Dejala je še, da bodo po ogledu najbolj prizadetih kampov zbrali informacije, kaj v njih najbolj potrebujejo, vzpostavili so že mailing listo oziroma dopisni seznam. Za pomoč najbolj prizadetim kolegom se ne javljajo le lastniki in upravljavci kampov, ampak tudi prostovoljci in predstavniki podjetij, eno od njih je ponudilo pomoč svojih 80 zaposlenih.

Iz Thermane Laško v Rimske terme, Olimio in Zreče Škoda je še posebej velika v Thermani Laško in kampih v Savinjski dolini, toda večina turističnih točk po državi je odprtih in varnih. Čeprav so v Thermani v zadnjih letih izvedli več protipoplavnih ukrepov, ti niso zadoščali. Notranje prostore poplavljenega hotela Zdravilišče Laško so v minulih dveh dneh že očistili, znova deluje velnes, vzpostavili so gostinsko ponudbo. Zdaj čistijo zunanje površine in kletne prostore, medtem ko so klet hotela Thermana Park zaradi velike količine vode začeli čistiti šele včeraj. Ugotavljajo, da bo izredno velika škoda predvsem na bazenskih strojnicah, sanacija bazenov bo predvidoma trajala več tednov. Prav tako bo treba obnoviti uničeno opremo in prostore v pritličju hotela Zdravilišče Laško, uničen je tudi zdraviliški park. Poslovna in gmotna škoda naj bi znašala od 3,5 do 5 milijonov evrov. Za hotelske goste, ki imajo pri njih rezerviran oddih, so organizirali kopanje v Rimskih termah, Termah Olimia in Termah Zreče.

Proti Mariboru le do zaprte avtoceste

Zaradi poplav so v Sloveniji obtičali številni turisti, mnogi brez ustreznega prenočišča in z načrti, ki niso bili izvedljivi. Kot so nam povedali tisti, ki smo jih ustavili v Ljubljani, so o dogajanju izvedeli v nastanitvah, drugi, med njimi tudi Francoz Sifrid Richar, pa šele, ko so na svoji koži doživeli deževje. »Sprva se niti nisem zavedal, kako hudo je stanje, za poplavo in škodo, ki so jo povzročile, sem izvedel šele naslednje jutro, ko so mi o tem povedali prijatelji,« je dejal.

V ljubljanskem turističnoinformacijskem centru so tujcem zaradi razmer na cestah v minulih dneh odsvetovali tudi obisk Bleda in Bohinja (na fotografiji). FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V tuji državi in brez informacij, ki bi jih razumeli, so se tuji sogovorniki zatekli na družbena omrežja, kjer so iskali podatke o zaprtjih, varnih poteh in možnostih prenočišč. Zadnje dni so preživeli v svojih nastanitvah, nekateri so se odločili za oglede varnejših predelov Slovenije, najpogosteje Ljubljane.

Predvsem pa so čakali na podrobnejše in jasnejše informacije o varnosti, ki so jih našli na družbenih omrežjih turistično-informacijskih centrov. Ti so redno delili informacije in nasvete, ki jih je pripravila STO. Da bi turistom zagotovili čim več uporabnih informacij, so se trudili tudi na TIC Ljubljana, kjer so v minulih dneh imeli povečan obisk tujcev.

Tudi tam so jim, kot so nam povedali, poskušali čim bolj pojasniti situacijo ter jim predvsem podati uporabne in aktualne informacije, najpogosteje o zaprtih cestah in nedostopnih turističnih krajih. Mnogi so morali spremeniti načrte in se izogniti določenim lokacijam, zaradi razmer na cestah so jim odsvetovali celo obisk Bleda in Bohinja, usmerjali so jih predvsem v varnejše predele države.

Tokratna ujma je prizanesla Primorju in Krasu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pretekli konec tedna se je v Sloveniji mudil tudi Američan Justus Reid, ki je na tiktoku zaslovel s petjem slovenskih pesmi. Ker ne razume jezika, se je počutil še toliko bolj izoliranega, bil je prestrašen, je povedal. O poplavah je bil seznanjen prek komentarjev na posnetku, ki ga je objavil na tiktoku, ko je moral potovanje v Maribor prekiniti zaradi zaprte avtoceste.

»Prizori, ki sem jih videl, in tisti, o katerih mi govorijo moji sledilci, so grozljivi in pretresljivi. Kot tujec se počutiš še toliko bolj osamljenega in omejenega, vsak mi je o dogajanju poročal drugače, sam pa nisem vedel, kam bi se obrnil za točne informacije,« je poročal o stiski, ki jo je doživljal v petek. »Kljub temu so mi bili v veliko oporo družbena omrežja in domačini v Ljubljani, kjer sem preživel te dni. Obveščali so me o dogajanju in mi, ko sem se znašel v stiski, zagotovili prenočišče.«