Turna smuka v krajih islandske kriminalke

V zadnjih letih zaradi vse toplejših zim in vse manj naravnega snega čedalje več turnih smučarjev tudi iz Slovenije priložnosti za vijuganje po nedotaknjenih strminah išče na severu Evrope. Ena od takšnih destinacij je poleg severne Norveške Islandija, kjer se hribi prav tako marsikje dvigajo naravnost iz morja. Smuka pa tako kot pri njihovih sosedih ponuja čudovite razglede na fjorde in številne vrhove. Ta severni otok pa ponuja tudi druga nepozabna doživetja - od ogleda kitov, gezirjev do kopanja v severnem morju.