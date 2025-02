Za zdaj so se dogovorili le, da si to sezono ne bodo nagajali

Ljubitelji teka na smučeh bodo morali (vsaj) to sezono še naprej kupovati različni vstopnici za uporabo prog, ki jih ureja Nordijski center Planica, in tistih v soseščini, ki sodijo pod okrilje tekaškega centra Confine. Pred kratkim so imeli predstavniki sprtih strani vendarle sestanek, na katerem naj bi poskušali najti rešitev, a se jim je za zdaj uspelo dogovoriti le, da si vsaj to sezono ne bodo povzročali dodatne in nove škode, kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Aprila pa naj bi se začeli pogovarjati o prihodnji sezoni, o kateri upajo, da bo bolj bogata z naravnim snegom kot letošnja.

Na sestanku sta bila tudi vodja nordijskega centra Jelko Gros in vodja tekaškega centra Confine Matej Soklič, ki sta potrdila, da za zdaj ostane tako, kot je, resneje pa se začnejo pogovarjati že čez slaba dva meseca ter poskušajo vendarle najti sporazum za prihodnjo sezono. »Za dogovor bo potrebno doseči razumno in strpno sodelovanje,« je med drugim poudarila županja.

Nesoglasja se vlečejo štiri leta, med obema stranema pa so se znašli smučarski tekači rekreativci, ki bi želeli z eno vstopnico uporabljati obe progi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nesoglasja se vlečejo štiri leta, med obema stranema pa so se znašli smučarski tekači rekreativci, ki bi želeli z eno vstopnico uporabljati obe progi, ne da bi jih pri tem ustavil kakšen varnostnik. Zdaj morajo namreč za to kupovati ločeni karti.

Vsak na svojem bregu že štiri leta

Težave so se začele, kot pojasnjujejo predstavniki obeh strani, leta 2020; dotlej je namreč občina prek Turizma Kranjska Gora plačevala urejanje prog in odškodnine za zemljišča, tako v Planici kot v Ratečah. Toda stroški so naraščali, zato so uvedli vstopnino, od takrat tudi nordijski center upravlja proge – razen tistih v okviru tekaškega centra Confine. Jure Žerjav iz nordijskega centra je že pred časom za Delo povedal, da so Mateju Sokliču ponudili sodelovanje, a ga je zavrnil. Soklič po drugi strani trdi, da že vsa štiri leta vidi možnosti sodelovanja in da si zelo želi, da bi se peripetije enkrat za vselej končale v dobro smučarjev tekačev.

Matej Soklič ureja proge v Ratečah od leta 2009. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Nekaj upanja je vzbujal zadnji sestanek, ki je bil po Sokličevih besedah prvo uradno srečanje v teh štirih letih. »To je vsekakor korak naprej. Pogovarjali smo se o tekoči problematiki in sklenili, da naredimo sporazum, v katerem se bomo zavezali o medsebojnih razmerjih.« Ali kot bi lahko dodali z drugimi besedami: dogovorili so se, da si do konca sezone ne nagajajo več. Uporabniki prog bi namreč znali nanizati kar nekaj izkušenj o srečanjih z varnostniki, eno od presenečenj na začetku tega leta je bilo tudi to, da so trbiški komunalci šest kilometrov proge, ki poteka po trasi kolesarske steze na italijanski strani, posuli s peskom.

Nordijski center: kart za proge v Italiji si ne upamo prodajati

Kot zatrjujejo županja in predstavniki nordijskega centra, tekaških prog na italijanski strani niti ne bi smeli urejati, saj jih njihova zakonodaja enako obravnava kot smučarska središča. Če bi prodajali vstopnice za proge v Italiji, bi morali za to prevzeti tudi odgovornost, je opozoril Gros. Po drugi strani Soklič trdi, da je bila tista proga, dokler jo je urejala občina, ves čas legalna, za nelegalno so jo razglasili šele zdaj, ko jo ureja sam.

Kakšna bi bila po Sokličevem mnenju idealna rešitev? »Da še naprej urejamo progo, kot jo že dolga leta, do ožjega območja Planice, od tam pa imajo v nordijskem centru svoj režim. Tiste proge so prvenstveno namenjene tekmovalcem in treningom, proge v Ratečah in okolici, vključno z delom, ki je v Italiji, pa rekreativcem,« je odgovoril Soklič. Njegov predlog je, da bi imeli enotno karto za vso dolino po enotni ceni, tisti, ki jo proda, tudi zasluži. »Če to naredimo vzajemno, v tem ne vidim nobenih težav.«

Kakšna pa bi bila najboljša rešitev po besedah Jelka Grosa? »Da je znan upravljavec in ta zaračuna vstopnino, preostali, ki delajo zanj, pa dobijo provizijo za opravljeno storitev, ki jo izvajajo na tekaških progah, pa naj bo to prodaja, redarstvo, izdelava snega ..., je odgovoril vodja nordijskega centra. Kot je dodal, pa si kart za proge v Italiji ne upajo prodajati, ker morajo s tem prevzeti tudi odgovornost. »Tam so lepe proge, tudi preproste za manj izkušene, toda ko prodaš vstopnico nekomu, mu moraš vse povedati, tudi to, kakšno zavarovanje potrebujejo. Dokler se nič ne zgodi, je običajno vse v redu.«