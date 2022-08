Top destinacije za popoln poletni odklop

Poletna počitniška evforija je v polnem razmahu in marsikdo še vedno odšteva zadnje dneve in ure pred odhodom na lepše. In čeprav bi morale biti počitnice najlepše in najpopolnejše obdobje v vsem letu, se marsikomu zalomi že pred odhodom. Glavni krivec: stres.

Kako je to mogoče, se sprašujete. Preddopustniški stres je pravzaprav popolnoma običajen. Velika pričakovanja, negotovost zaradi neznanega kraja, strah pred neznanim in skrb za varnost so samo nekatere od glavnih skrbi, ki vam lahko ogrozijo počitnice.

To napetost lahko ublažite z našimi nasveti, ki vam bodo pomagali, da se boste na pot odpravili vsaj nekoliko bolj sproščeni.

Svojo destinacijo izberite skrbno in premišljeno. FOTO: Depositphotos

Izberite pravo destinacijo zase

To je pravzaprav prvi pogoj, da boste na oddihu tudi uživali. Zato ne podlezite zgolj mamljivim in brezhibnim fotografijam ter zapisom vplivnežev z instagrama, ampak si svojo destinacijo izberite skrbno in premišljeno. Pri tem upoštevajte naslednje dejavnike:

Proračun za oddih: Koliko denarja pravzaprav lahko zapravite, da boste tudi po počitnicah lahko živeli brezskrbno? To je prvi podatek, ki ga potrebujete, še preden začnete brskati po zemljevidu. Izhodišče naj bo torej vaš počitniški proračun.

Družba na počitnicah: Družinski oddih bo imel popolnoma drugačno dinamiko kot romantičen pobeg v dvoje ali raziskovanje v družbi prijateljev. Zato izberite kraje, kjer bodo vsi člani »počitniške posadke« našli kaj zase, in takšne, ki od vas ne bodo zahtevali preveč nenehnega prilagajanja.

Počitek ali akcija? Kakšen je vaš slog popolnega odklopa? Ste bolj za ležerno poležavanje, športno raziskovanje ali nekaj vmes?

Da bo odklop še lažji: to so najboljše destinacije tega poletja

Da bodo vaše priprave na poletni odklop bolj preproste, smo za vas pripravili nekaj atraktivnih predlogov za lokacije, kjer boste nedvomno lažje pozabili na vsakdanje skrbi in se v trenutku prepustili dopustniški lahkotnosti.

#Za vse ljubitelje morja

Če bi radi poletje preživeli na morju, vam stara celina ponuja ogromno najrazličnejših destinacij, kjer boste lahko doživeli popolno romantiko ali brezskrbno uživali v svoji najljubši družbi.

In če iščete najboljše, kar ponuja Evropa, naj vam bo v pomoč seznam najlepših plaž, ki ga je Forbes objavil za leto 2022:

1. Plaža Porto Santo, otok Madeira, Portugalska

FOTO: Depositphotos

















2. Plaža Bolonia Beach, mesto Tarifa, Španija

FOTO: Depositphotos

























3. Plaža Seixal Beach, otok Madeira, Portugalska

FOTO: Depositphotos



4. Plaža Cala Goloritze, otok Sardinija, Italija

FOTO: Depositphotos









5. Plaža Mitjaneta, Menorka, Španija

FOTO: Depositphotos



6. Plaža Monolia, Lichadonisia, Grčija

FOTO: Depositphotos





7. Plaža Baia delle Zagare, Apulija, Italija

FOTO: Depositphotos

8. Plaža Elafonisi, Kreta, Grčija

FOTO: Depositphotos





9. Plaža Santa Giulia, Porto Vecchio, Korzika, Francija

FOTO: Depositphotos









10. Plaža Hel, Poljska

FOTO: Depositphotos



#Željni avanture na kolesu?

FOTO: Depositphotos

Če tudi na potovanjih iščete način, kako bi bili lahko bolj športno aktivni, potem imamo odlično idejo za vas: 420 kilometrov dolgo kolesarsko pot La Seine à Vélo. Gre za označeno kolesarsko pot, ki se začne v Parizu in vas popelje vse do morja, natančneje do mest Le Havre ali Deauville. Pot ponuja izjemne razglede ter bogato mešanico kulturne, zgodovinske in naravne dediščine. Za takšno potovanje potrebujete približno teden dni počitnic ali celo kakšen dan več, če si boste privoščili daljši postanek.

#Popolna poletna zabava?

FOTO: Depositphotos

Iščete sprostitev v obliki popolnih klubskih zabav? Na prvem mestu še vedno ostaja glasna Ibiza, zelo priljubljeni so tudi Kanarski otoki, med grškimi pa Krf, Zakintos, Ios in Kreta. Bliže Sloveniji je legendarna plaža Zrče na otoku Pag.

Če bi radi preverili, kako za nepozabne zabave poskrbijo tudi zunaj evropskih meja, potem predlagamo, da obiščete Bangkok, Miami, Sidney ali Bali.

Kaj pa, če …

… zbolim? … izgubim prtljago? … me oropajo? To so povsem običajne skrbi, za katere tudi obstaja kar nekaj preventivnih ukrepov.

Res je, da nesreča nikoli ne počiva in nas lahko ujame tudi na dopustu, vendar lahko že doma poskrbite, da bodo posledice veliko manjše.

Poskrbite za zavarovanje: Izberite ustrezno turistično zdravstveno zavarovanje za tujino, s katerim si boste olajšali zdravljenje in pot domov. Poleg tega predlagamo, da ob rezervaciji turističnega aranžmaja sklenete tudi zavarovanje za riziko odpovedi.

Premišljeno s plačevanjem: Pri sebi imejte čim manj gotovine, osredotočite se na plačevanje s kartico. Sproti preverjajte izdatke v mobilni ali spletni banki in še pred odhodom v tujino preverite, kakšen je postopek v primeru kraje bančne kartice.

Načrtujte pot: Če se na pot odpravljate v lastni režiji, potem vam bo načrtovanje počitnic vzelo nekaj več časa. Preverite vse posebnosti glede prevoza. Če potujete z avtomobilom, se pozanimajte o cestninah in cenah goriva, parkiriščih in posebnih zahtevah države glede obvezne opreme v avtomobilu. Če potujete z drugim prevoznim sredstvom, pridobite vse informacije glede transferjev in cen javnih prevozov.

FOTO: Depositphotos

Ne imejte (pre)visokih pričakovanj

Čeprav bodo vaši načrti do podrobnosti organizirani, pa ne bo vedno vse potekalo po vašem scenariju. Zato bodite fleksibilni za spremembe in kakšno improvizacijo ter uživajte v prostih dneh, ki ste jih načrtovali.

Pri tem je pomembno predvsem to, da odmislite vsakdanjik, se prepustite ritmu, ki ga narekujejo novi kraji, in odklopite svet na družbenih omrežjih. Ob koncu počitnic pa priporočamo, da si pred vrnitvijo v službo vzamete še kakšen dan prosto – da bo prehod nazaj v resnični svet nekoliko lažji.

