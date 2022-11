Akademska šala mu je okoli vratu visela kot albatros

Njegovo ime je bilo splošno znano malokomu, pa vendar je pustil zelo pomemben odtis v zgodovini. Sir David Butler, ki velja za enega od pionirjev sodobne volilne znanosti, je umrl v 99. letu starosti, so včeraj poročali britanski mediji. Njegova kariera je letom primerno trajala kar sedem desetletij, njegov prijatelj in biograf, novinar Michael Crick, pa se mu je ob slovesu poklonil kot »očetu psefologije«.

Besedo je David Butler skoval na začetku svoje kariere, da bi opisal novo študijo volilne znanosti, ki temelji na grški besedi psephos in označuje obel kamen, uporabljen za glasovanje v antičnih grških mestih. Butler je izraz nekoč, ko je bil že splošno sprejet, opisal kot »grozno, neumno, akademsko šalo, ki visi kot albatros okoli mojega vratu«.

Da bi bile volitve razumljive vsem

Rodil se je 17. oktobra 1924. Na Oxfordu je študiral filozofijo, politiko in ekonomijo, vendar je moral prekiniti šolanje, saj so ga kot poročnika poslali v drugo svetovno vojno. Kot dodiplomski študent je za svoje delo na volitvah prilagodil pozabljeno edvardovsko enačbo oziroma »pravilo kocke«. Ugotovil je, da je mogoče oceniti skupno število osvojenih sedežev iz deleža anketiranih glasov. To mu je omogočilo, da je na podlagi javnomnenjskih raziskav napovedal sedeže, ki jih bosta verjetno dobili obe veliki stranki v Veliki Britaniji.

Bil je interni analitik medijske hiše BBC, tudi v pozni starosti je pogosto komentiral volilne izide. FOTO: zajem zaslona/Youtube

»Butler je bil desetletja najpomembnejši psefolog doma in po svetu,« je dejal Crick. »Pred volitvami leta 1950 je bil star komaj 25 let, a je bil kljub temu interni analitik na prvem televizijskem programu BBC o volilnih rezultatih. To službo je obdržal do volitev leta 1979. Ni se omejil na akademske kroge, ampak se je trudil narediti volitve razumljive množičnemu občinstvu.«

NIkoli prestar za učenje

Družbeno angažiran je bil tudi v visoki starosti. V pogovoru za BBC leta 2017 je dejal, da je vesel, da ni pisal o splošnih volitvah tistega leta, zaradi katerih bi konservativci pod vodstvom Therese May izgubili večino, saj je podpora laburistom pod vodstvom Jeremyja Corbyna rasla, kar je nasprotovalo zgodnjim volilnim napovedim.

Kljub temu je odprl račun na twitterju, da bi izrazil svoje mnenje o volitvah tistega leta. »Čudovito je znova odkriti, da človek ni nikoli prestar za učenje,« je zapisal o svojem pohodu na družbena omrežja. Ko se je prah po glasovanju leta 2017 polegel, je tvitnil: »Učenje tvitanja pri 92 letih je bilo zabavno. Toda moje razmišljanje bi moralo biti omejeno na volitve, zato se umikam … Do prihodnjega leta?«