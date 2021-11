Ameriškega novinarja obsodili na enajst let zapora

Burmansko vojaško sodišče je ameriškega novinarja Dannyja Fensterja obsodilo na enajst let zapora zaradi kršitve zakona o priseljevanju, nezakonitega združevanja in hujskanja proti vojski. Obtožbam, ki jih je ameriška vlada opisala kot »globoko nepravične«, pa še ni konca; proti 37-letnemu odgovornemu uredniku spletnega magazina Frontier Myanmar so pred dvema dnevoma vložili še dve dodatni obtožbi, to pot zaradi kršenja zakona o oboju proti terorizmu in netenja nemirov. Po teh obtožbah ga lahko po besedah njegovega odvetnika doleti celo dosmrtna kazen.

Pritiski na novinarje in medijske hiše v Burmi se z veliko silovitostjo vrstijo vse od državnega udara februarja letos. Državo so takrat zajeli množični protesti, ki jih je vojaška oblast poskušala zatreti s silo, pri tem je bilo ubitih več kot 1200 civilistov, približno 10.000 so jih aretirali, tudi več kot sto novinarjev, ki so kritični do ravnanja hunte, 31 jih je še vedno v priporu. Fensterja so aretirali maja na letališču v Rangunu, ko se je odpravljal na obisk k družini v Detroit, ter ga poslali v zloglasni zapor Insein, znan po mučenju zapornikov.

Razsodbo vojaškega sodišča je potrdil tudi Thomas Kean, namestnik odgovornega urednika pri Frontier Myanmar. »Popolnoma nobene osnove ni za obsodbo Dannyja pod takimi obtožbami,« je dejal po poročanju BBC. »Na Frontieru smo zelo razočarani nad odločitvijo sodišča. Želimo si, da bi Dannyja čim prej izpustili in da bi se čim prej vrnil k svoji družini.«

Pozivi vojaški hunti, naj novinarja nemudoma izpusti, niso uspešni. FOTO: Jeff Kowalsky/AFP

Za njegovo izpustitev si je ves čas prizadevala ameriška vlada, le malo pred novimi obtožbami je vojaško hunto znova pozvala, naj novinarja nemudoma osvobodi. »Režim bi moral narediti odločen korak in ga izpustiti takoj. Njegov pripor je nesprejemljiv. Novinarstvo ni zločin,« je izjavil predstavnik vlade ZDA.

Vojaška oblast je za takšne pozive gluha; že Fensterjevi starši so večkrat opozorili, da se bojijo za sinovo zdravje. Med drugim je menda v zaporu zbolel za covidom-19, s predstavniki ameriške oblasti je bil nazadnje v stiku konec oktobra.

Dolgoletna kazen grozi tudi odstavljeni 75-letni burmanski voditeljici Aung San Su Či, ki pa je v hišnem priporu. Sojenje se je začelo junija, dobre štiri mesece po vojaškem udaru. Med drugim je obtožena, da je kršila zakon o državni tajnosti, ki izvira še iz kolonialne dobe.