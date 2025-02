Anna Wintour snela ikonična sončna očala

Legendarni odgovorni urednici revije Vogue Anni Wintour je britanski kralj Karel III. v torek v Buckinghamski palači podelil red častnih spremljevalcev. V red je bila imenovana za zasluge na področju mode in za njeno filantropsko delo v okviru zbiranja sredstev za raziskave virusa hiv in aidsa ter inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti.

Čast običajno pripada posameznikom, ki so v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali k umetnosti, znanosti, medicini ali politiki. Članov je lahko le 65, trenutno so med njimi tudi Elton John, Paul McCartney, Judi Dench in Margaret Atwood.

Anna Wintour, ki jo je kraljica Elizabeta II. leta 2017 imenovala tudi za damo reda britanskega imperija, je glavna urednica revije Vogue od leta 1988. Ob srečanju s kraljem si je snela svoja ikonična sončna očala, nato pa si jih takoj zatem spet nadela in pozirala fotografom pred Buckinghamsko palačo.

Kraljice Elizabeta II. jo je že leta 2017 imenovala za damo reda britanskega imperija. FOTO: Reuters

Kot je dejala pred šestimi leti v intervjuju za revijo CC, so sončna očala neverjetno uporabna, saj »preprečujejo, da bi ljudje vedeli, o čem razmišljate«. Snela si jih je tudi, ko je iz rok odhajajočega predsednika ZDA Joeja Bidna prejela predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v državi.