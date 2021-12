Anthony Fauci: Bodite previdni v vsem, kar počnete

Različica virusa sars-cov-2, poimenovana omikron, se lahko »izjemno hitro širi«. Ker bo virus še naprej razsajal po svetu, bo tudi letošnja zima mrakobna, je napovedal dr. Anthony Fauci, prvo ime med ameriškimi infektologi. Zdravnik, ki bo čez nekaj dni praznoval 81. rojstni dan, vodi ameriški nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni, je glavni svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna, sodeloval je tudi z njegovim predhodnikom Donaldom Trumpom, ki pa se pogosto ni zmenil za njegovo strokovno mnenje.

Fauci je nagovoril sodržavljane v nedeljo in jih pozval, naj se cepijo, če tega še niso storili, oziroma naj se čim prej odločijo za poživitveni odmerek. Zdravstveni sistem je namreč zelo obremenjen zaradi različice delta, zaradi omikrona pa bo okuženih še več. »Bodite previdni v vsem, kar počnete. Če se gibljete v prostorih, v katerih je gneča, nosite zaščitno masko,« je opozoril zdravnik. Prebivalce čaka nekaj težkih zimskih tednov ali celo mesecev. Svarilo je strokovnjak izrekel v dneh, ko se številni odpravljajo na pot, bodisi domov k družini ali na počitnice. Ravno selitve po državi, pa tudi po svetu, bodo še povečale nevarnost okužb, kar velja tudi za cepljene.

V nagovoru je infektolog skušal omiliti posledice nepremišljene izjave podpredsednice Kamale Harris, ki je v petek rekla, da ameriška vlada »ni predvidela«, da prihajata različici omikron in delta. Kot je povedal medijem, so bile njene izjave vzete iz konteksta, nanašale pa so se na ekstremno veliko mutacij virusa, ne na pomanjkljivo pripravljenost. »Bili smo dobro pripravljeni in pričakovali smo, da se bodo pojavile različice. O tem ni dvoma,« je poudaril v izjavi, s katero je utrl pot današnjemu nagovoru ameriškega predsednika. Ta bo pozval ljudi k omenjenim ukrepom, tudi k cepljenju otrok. Konec tedna so Američani namreč dosegli žalosten rekord: za covidom-19 je umrlo več kot 800.000 ljudi, okuženih pa je 17 odstotkov več ljudi. V ZDA pričakujejo, da bo v prihodnjih tednih omikron prevladal nad delto. V začetku novembra je ameriška univerza Johnsa Hopkinsa vsak dan potrdila le 70.000 novih primerov, zdaj se je število povzpelo na več kot 126.000. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se število obolelih za omikronom podvoji na 1,5 do tri dni.

»Različica omikron je zelo nalezljiva. Širi se tako hitro kot ošpice, to pa je najbolj nalezljiv virus, kar jih poznamo,« so pojasnili strokovnjaki in napovedali, da necepljenim Američanom grozi cunami.