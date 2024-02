Avstralca obsodili na pogojno dosmrtno kazen

Avstralskega publicista in blogerja Yanga Hengjuna je kitajsko sodišče po petih letih v priporu zaradi obtožb vohunjenja obsodilo na pogojno smrtno kazen. Obsodbo so razglasili na isti dan, ko je sodišče v Shandongu aktivistko za pravice žensk Li Qiaochu obsodilo na tri leta in osem mesecev zaradi agitacije proti državni oblasti.

Yanga, 57-letnega avstralskega državljana, rojenega na Kitajskem, so aretirali leta 2019 na letališču Guangzhou in ga obtožili vohunjenja za nerazkrito tujo državo. Maja 2021 so prodemokratičnemu blogerju v Pekingu sodili na enodnevnem zaslišanju za zaprtimi vrati, sodbe pa niso nikoli javno razkrili.

Kot poročajo tuji mediji, je bila Yangova družina šokirana zaradi odločitve sodišča, avstralska zunanja ministrica Penny Wong pa je dejala, da je avstralska vlada zgrožena nad to odločitvijo in da bo Yanga zagovarjala »ob vsaki priložnosti in na najvišji ravni«.

Yangovo pridržanje na Kitajskem je bilo ključna točka trenj med kitajsko in avstralsko vlado. Lani je bila po treh letih zapora izpuščena avstralska novinarka Cheng Lei, prav tako zaradi obtožb nacionalne varnosti. Splošno prepričanje je bilo, da je njena izpustitev rezultat avstralskega lobiranja in poskusov obeh vlad, da bi popravili odnose, vendar so se prizadevanja za zagotovitev Yangove izpustitve izkazala za bolj zapletena.

Pogojna smrtna kazen je na Kitajskem razmeroma pogosta sodba, ki dovoljuje spremembo smrtne kazni na 25 let ali dosmrtno zaporno kazen po dveh letih dobrega vedenja. Britanski časnik Guardian piše, da je Kitajska domnevno največja izvrševalka smrtne kazni na svetu, vendar javno dostopnih podatkov ni, saj je kitajski sodni sistem nepregleden.