Barišnikov poziva: Rusi vsega sveta, združite se proti vojni

»Mislim, da ni prav, da težo političnih odločitev države naložimo na pleča umetnikov ali športnikov, ki imajo morda v domovini ranljive družinske člane. Za te ljudi na izpostavljenih položajih je nevtralnost močna opredelitev. In če hočete, da sem konkreten, Daniil Medvedev bi moral nastopiti na Wimbledonu,« je svoje razmišljanje javno izrazil Mihail Barišnikov, eden največjih klasičnih baletnikov, ki že desetletja živi v New Yorku.

Štiriinsedemdesetletniki umetnik, ki se je rodil v Rigi v Latviji in leta 1974 prebegnil iz tedanje Sovjetske zveze na zahod, nasprotuje ostrim sankcijah, ki so zaradi ruskega obleganja Ukrajine udarile tudi po umetnikih in športnikih. Hkrati glasno poudarja, da vojni nasprotuje. Povezal se je z drugimi uglednimi ljudmi, ki so kritični do Kremlja, in preko platforme za zbiranje donacij GoFundMe začel kampanjo True Russia, ki si prizadeva za boljše razumevanje ruske kulture, zbira pa tudi sredstva za pomoč ukrajinskim beguncem. V kampanji sodelujeta tudi ruski pisatelj Boris Akunin, ki živi v Veliki Britaniji, in vodilni ruski ekonomist Sergej Gurijev, ki je nov dom našel v Franciji. Skupaj Rusom v izgnanstvu sporočajo, da zdaj nimajo pravice, da se ne odzovejo. »Rusi vsega sveta, združite se proti vojni,« jih pozivajo.

»Na stotine tisoče Ukrajincev, ki je izgubilo svoje domove, možnosti za preživetje, najdražje, in celo življenja, nosijo celotno breme razdejanja. Ampak tudi vsi mi, ki govorimo rusko in pripadamo ruskemu kulturnemu svetu, čutimo ta udarec. Celo beseda ruski je postala strupena,« so zapisali v izjavi.

Barišnikov pa opozarja, da za mlade v Rusiji kmalu ne bo več možnosti za obetavno prihodnost. »Rusija je zdaj pred tem, da prečka Rubikon. Ali bo našla pot, da bo končala trenutni konflikt, in živela v odprti globalni družbi, ali pa se bo porinila nazaj, brez upanja na okrevanje,« je opozoril baletnik, ki je citiral papeža Frančiška: »Vojna je norost. Dovolj, prosim. Poglejte to krutost.« Kot pravi, mu je jasno, komu so namenjene te besede. »Preprosto povedano, Rusija se je že vrnila v Stalinove čase,« razmišlja umetnik, ki se je v zgodovino vpisal kot virtuozni plesalec in koreograf. Po uspešnih začetkih v tedanjem Baletu Kirov v Leningradu je pri 26 letih prebegnil v Kanado, nato pa v ZDA. Nastopal je v American Ballet Theatre, kjer je pozneje postal tudi umetniški direktor. Leta 1986 je dobil ameriški državljanstvo, Latvija pa mu je zaradi izjemnih zaslug podelila častno državljanstvo.

Uveljavil se je tudi kot gledališki in filmski igralec, nominiran je bil za oskarja za stransko vlogo in za zlati globus za film The Turning Point. Vlogo je dobil tudi v zadnji sezoni priljubljene serije Seks v mestu.