Beloruska trenerja sta morala nemudoma zapustiti olimpijsko vas

Drama okrog beloruske atletinje Kristine Timanovske se nadaljuje. Mednarodni olimpijski komite je namreč včeraj sporočil, da so glavnemu trenerju reprezentance Juriju Moiseviču in uradniku ekipe Arturju Šumaku odvzeli olimpijski akreditaciji in da so od njiju zahtevali, da nemudoma zapustita tokijsko olimpijsko vas. To sta tudi storila. Oba naj bi bila namreč glavna akterja zapleta, ki se je začel v nedeljo s tem, da so Timanovsko izločili iz olimpijske reprezentance in jo poskušali proti njeni volji vrniti v domovino.

Zaradi varnosti drugih beloruskih športnikov

MOK je svojo potezo razložil kot nujno za varnost in dobro počutje beloruskih atletov, ki so še ostali v Tokiu, in poudaril, da je odločitev začasna. Preiskava primera poskusa prisilne vrnitve Kristine Timanovske v Belorusijo namreč še ni končana, tako da zaslišanje pred posebno disciplinsko komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja še čaka oba omenjena športna funkcionarja, Timanovska pa na zaslišanje čaka na varnem, na Poljskem, kamor je pripotovala v sredo.



Atletinja, ki naj bi v ponedeljek nastopila v sprintu na sto metrov, sicer v Tokiu ni bila kritična do politike v svoji domovini, ampak je javno kritizirala le ravnanje trenerjev, ki so jo nenapovedano uvrstili v štafetni tek na štiristo metrov, čeprav to ni njena disciplina. A očitno v Belorusiji ni zdravo kritizirati niti uradnikov, saj so jo »zaradi čustvenih in psihičnih« težav izločili iz reprezentance. V nedeljo se je na Tokijskem letališču zaradi namigov, da jo doma utegnejo pričakati hujše posledice, vrnitvi uprla, pozneje je dobila poljski humanitarni vizum in je v sredo že odpotovala v Varšavo.

