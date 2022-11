Beyoncé na dobri poti do zgodovinskega dosežka

V spletnem prenosu iz Muzeja grammyjev v Los Angelesu so razglasili nominirance za prestižne glasbene nagrade, s kar devetimi nominacijami pa na lestvici kraljuje Beyoncé. Če bi ji 5. februarja prihodnje leto v Los Angelesu, ko bodo nagrade podelili, uspelo osvojiti vsaj štiri grammyje, bi sama kraljevala na večni lestvici, saj bi premagala dosedanjega rekorderja, pokojnega britanskega dirigenta madžarskega rodu Georgea Soltija, ki ima doslej največ, kar 31 osvojenih kipcev. Doslej je Queen Bey, kot ji pravijo oboževalci, zbrala 28 grammyjev. Nominirance so razglasili zvezdniki, ki so slavili v preteklih letih, med njimi Olivia Rodrigo, Cyndi Lauper, Machine Gun Kelly, Smokey Robinson in John Legend.

Enainštiridesetletna Beyoncé Giselle Knowles-Carter je ta čas s soprogom, 52-letnim Jay-Z, prva na lestvici po številu nominacij. Oba jih imata 88, kar ju uvršča pred glasbeni legendi Paula McCartneyja in Quincyja Jonesa.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Beyoncé kljub malemu morju nominacij vse od leta 2010, ko je bila njena uspešnica Single Ladies oklicana za pesem leta, na grammyjih ni slavila v nobeni od prestižnih kategorij. Letos je nominirana v tako rekoč vseh, Renaissance za album leta, Break My Soul za pesem leta in za posnetek leta, prvič je nominirana tudi v plesni kategoriji.

Huda konkurenca

Toda pevka še ne more odpirati šampanjca. Konkurenca je namreč izjemna, njena verjetno najresnejša tekmica pa je britanska pevka Adele s pesmijo Easy on me in z albumom 30. Adele je od leta 2012 osvojila vseh trinajst grammyjev, za katere je bila nominirana, letos pa je zbrala sedem nominacij. Gledali bomo torej ponovitev leta 2017, ko je na koncu Adele s 25 slavila v kategoriji najboljši album, Beyoncé pa je izvisela z Lemonade. Adele je takrat na odru povedala, da je »Beyoncé moje življenje«.

Adele je od leta 2012 osvojila vseh trinajst grammyjev FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Za album leta so sicer nominirani še Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo, Harry Styles in švedska skupina Abba. Legendarni kvartet je za lanskoletni album Voyage, s katerim so prekinili 39-letni molk, osvojil svojo prvo nominacijo za album leta.

Za prestižni kipec za pesem leta pa se bodo poleg Beyoncéjine in Adeline uspešnice potegovale še ABCDEFU (Gayle), About Damn Time (Lizzo), All Too Well (Taylor Swift), As It Was (Harry Styles), Bad Habit (Steve Lacy), God Did (DJ Khaled), Just Like That (Bonnie Raitt) in The Heart Part 5 Kendricka Lamarrja. Slednji je z osmimi nominacijami na drugem mestu letošnjih najuspešnejših glasbenih izvajalcev, na tretjem mestu pa sta izenačeni Adele in country zvezdnica Brandi Carlile s sedmimi nominacijami.

Letos so med kategorije dodali pet novih, med njimi kategorijo za pesem za družbene spremembe.