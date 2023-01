»Bigo je bil tukaj.« Bigo gre v zapor

Richard Bigo Barnett, upornik na Kapitolu, ki je med napadom na kongres 6. januarja 2021 poziral z nogami na mizi demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi, je bil spoznan za krivega v vseh točkah obtožnice, poroča BBC, med drugim je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja oviranja uradnega postopka, državljanske nepokorščine in kraje državne lastnine. Grozi mu več desetletij zveznega zapora.

Dvainšestdesetletni Richard Bigo Barnett iz mesta Gravette v Arkansasu je ameriški skrajnodesničarski aktivist, zagovornik pravice do posedovanja orožja in Trumpov podpornik. Novembra 2020 se je udeležil shoda Stop the Steal, na katerem je v intervjuju za televizijo KNWA trdil, da so volilne goljufije Trumpa stale ponovno izvolitev. Šestega januarja 2021 je bil med protestniki, ki so vdrli v poslopje Kapitola ZDA v Washingtonu. Tam je nastala fotografija, ki je obkrožila svet in splet, na kateri z ameriško zastavo v roki sedi z nogami na pisalni mizi Nancy Pelosi in pozira z eno od njenih ovojnic, ki naj bi jih vzel z mize.

Barnett je zanikal, da bi ukradel ovojnico, je pa novinarju New York Timesa kmalu po napadu priznal, da je na njeni mizi pustil kovanec (četrtinko dolarja) in listek s sporočilom: »Nancy, ti, bitch, prasica, Bigo je bil tukaj!« Kasneje so ga s solzivcem pospremili iz Kapitola, 8. januarja so ga aretirali v Little Rocku in ga obtožili treh zveznih kaznivih dejanj.

Richard Bigo Barnett je sicer le eden iz množice privržencev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je takrat vdrla v stavbo, da bi razveljavila izid predsedniških volitev, na katerih je zmagal Joe Biden.

Barnett je pričal v lastno obrambo in neposredno nagovoril poroto, čeprav mu je očitno spodletelo, da bi jo prepričal o svoji nedolžnosti. Na sodišču naj bi nekajkrat vzkliknil: To ni pošteno! Porota je po slabih treh urah razprave protestnika obsodila v vseh osmih obtožbah. Ob vdoru v pisarno je bil oborožen s paralizatorjem in bi lahko z njim, kot pravijo uradniki, Pelosijevo poškodoval. Takratna predsednica predstavniškega doma je morala namreč zaradi napada na Kapitol z drugimi poslanci pobegniti iz sejne dvorane.

Lahko si samo predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi jo v pisarni našel, je dejala zvezna tožilka Alison Prout, drugi tožilci pa so med drugim poudarili, da je 62-letnik prišel v Washington DC iz svojega okoli 1600 kilometrov oddaljenega doma v Arkansasu, torej je to dolgo pot naredil z namenom, da bi sejal nasilje. Po branju sodbe je Barnett dejal, da ni bil deležen poštenega sojenja, ker porota ni bila sestavljena iz njegovih vrstnikov. Njegov odvetnik Joe McBride je dejal, da se bo na sodbo pritožil. Barnettu grozi več desetletij zapora, sodnik pa se je odločil, da lahko do obravnave kazni 3. maja ostane na prostosti.