Elvis je bil ljubezen njenega življenja

Na beneškem filmskem festivalu so premierno prikazali biografski film režiserke Sofie Coppola z naslovom Priscilla, ki govori o ženi Elvisa Presleyja. Tudi 78-letna Priscilla Presley se je udeležila slavnostne premiere, skupaj z igralko Cailee Spaeny, ki jo je upodobila, in igralcem Jacobom Elordijem, ki v filmu nastopa kot slavni pevec. Naj spomnimo, da je edina hči zakoncev Presley Lisa Marie Presley letošnjega januarja umrla zaradi zapletov pri kirurškem zdravljenju debelosti, ki jo je sicer prestala že pred nekaj leti. Stara je bila 54 let.

Priscilla Beaulieu je Elvisa spoznala, ko je imela komaj 14 let, takrat je bil že svetovno slavna rock zvezda. Leta 1967, ko jih je imela 22, sta se poročila in ločila pri njenih 27. Spoznala sta se, ko je Elvis služil vojaški rok v Zahodni Nemčiji, tam, v vojaški bazi v Wiesbadnu, pa je z družino živela tudi Priscilla, njen očim je bil namreč zaposlen v vojski. Elvis, ki se je zaljubil, je prepričal njeno mamo, naj se mlado dekle vrne v ZDA in se preseli k očetu in njegovi tedanji ženi v Memphis, kjer jima je Elvis kupil hišo. Ko so njene sošolke v šoli sanjale, da poljubljajo svojega idola Elvisa, je ona po šoli šla k njemu in živela njihove sanje. Počasi se je preselila v Graceland in šele sedem let po tem, ko sta se spoznala, sta se poročila, a kot je rada povedala, je bila v zakonu precej osamljena. On je imel nadzor nad njenim celotnim življenjem, odločal je tudi o tem, katere obleke bo nosila. Njegov fetiš je bila njena nedolžnost – telesna in duševna. Že takrat je bil Graceland poln različnih drog, ki jih je Elvis strastno konzumiral. Bolj ko je ona odraščala, boj je on postajal otročji in nezrel, paranoiden in brez šarma.

Režiserka Sofia Coppola v filmu skozi Priscilline oči pripoveduje zgodbo o tem, kako sta se spoznala, o Elvisovem dvorjenju, o njunem zakonu, življenju na sanjskem posestvu v Gracelandu. Gre za poseben portret o ljubezni, o fantaziji, realnosti in slavi. Na tiskovni konferenci v Benetkah je Priscilla težko zadrževala solze. »Že takoj, ko sva se spoznala, mi je izlil srce – govoril mi je o svojih strahovih, upanju, o tem, kako je izgubil mamo, česar ni nikoli prebolel. Tolažila sem ga in poslušala. To je bila najina najgloblja vez. Ljudje večkrat mislijo, da sem z njim spala, ko sem bila še mladoletna, nikakor ne, bil je izjemno spoštljiv, bolj sva bila povezana z mislimi kot s telesom.« Povedala je tudi, da ga ni zapustila zato, ker ga ne bi več ljubila, saj je bil ljubezen njenega življenja. Toda vse to, kako je živel, je bilo zanjo prenaporno. »Ko sem odšla, sem poskrbela, da je bil veliko časa z najino hčerko, da smo bili skupaj kot družina. Včasih se je zdelo, kot da se nikoli nisva razšla.« Priznala je, da je s težkim srcem gledala film o njenem življenju in ljubezni. Priznala je tudi, da je režiserki povedala vse in da je bila iskrena. Film sicer temelji na njeni biografiji Elvis in jaz iz leta 1985.