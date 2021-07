Bo Eric Adams (šele) drugi temnopolti župan NY?

Eric Adams, kandidat demokratske stranke za župana New Yorka, se že intenzivno pripravlja na novo vlogo, če mu bo seveda na novembrskih volitvah uspel veliki met. Po mnenju političnih opazovalcev ima dobre možnosti, da postane (šele) drugi temnopolti župan mesta, ki nikoli ne spi.



Sedanji župan Bill de Blasio, ki je kandidiral z obljubo, da bo izničil globoke razlike, ki vladajo v mestu, je prepričan, da bo prav Adams njegov najboljši naslednik. Šestdesetletnega kandidata, nekdanjega načelnika policije v Brooklynu, ki prisega na veganstvo, podpirajo predvsem delavski razred, starejši in manjšine. In prav zanje, ne pa za bogataše z območja Upper West Side, se bo najbolj zavzel.



Someščanom obljublja, da bo povsem na vrhu njegovih prioritet varnost, varnost in še enkrat varnost. »Naše mesto mora biti varno,« je poudaril v intervjuju za New York Times. Želi si, da bi bile ulice in podzemna železnica v velemestu dovolj varne in zanesljive za vse, ki vsak dan potujejo na delo. Za boj proti nasilju in orožju na ulicah namerava znova uvesti policijske enote v civilu. Te so lani razpustili, ker so večkrat uporabile pretirano silo. Na vrhu mestne policije pa namerava imenovati žensko.



Čeprav Adamsa strokovnjaki umeščajo v politično sredino, je sam prepričan, da sodi med napredne politike in da bo znal združiti levo usmerjene ideje in prakso. Razmišlja tudi o uvedbi posebnega davka za vse, ki bi se želeli z vozili pripeljati v osrčje Manhattna, zbrana sredstva pa bi porabili za posodobitev sistema podzemne železnice, saj so bile nekatere postaje zaradi nedavnega močnega deževja znova poplavljene.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: