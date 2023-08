Borka za ženske v Hollywoodu

Igralka Charlize Theron, ki velja za eno najlepših žensk na svetu, je za časopis The Guardian izjavila, da se bo z vsemi silami in na različne načine borila proti nepravičnim dvojnim merilom, ki veljajo v Hollywoodu. Meni namreč, da so igralke, ko so stare več kot 40 let, izpostavljene različnim poniževanjem, tako v javnosti kot v filmski industriji. Kot je povedala, prezira misel, da se moški starajo kot dobro vino, ženske pa preprosto uvenejo. »Vsaka ženska naj se stara tako, kot si želi, nekatere si pomagajo z lepotnimi operacijami, druge so na svoje gube ponosne in se jim pač zdi, da so del njihovega življenja. Moj obraz se spreminja in všeč mi je, kako se staram.« Theronova je zaslovela v devetdesetih letih in kasneje dobila oskarja za vlogo v filmu Pošast, v katerem je igrala serijsko morilko Aileen Wuornos. Prav tako je igrala v filmih, kot so Pobesneli Max: Cesta besa, Atomska blondinka, Sneguljčica in lovec, ter mnogih drugih. Bila je obraz modne znamke Dior. Krivično se ji tudi zdi, ker jo ljudje na družbenih omrežjih ves čas napadajo, češ da si je z liftingom izmaličila obraz. »Ne, nisem imela ponesrečene operacije, postarala sem se pač in moj obraz se je spremenil.«

V intervjuju je povedala še, da se morajo starejše igralke veliko bolj truditi, ko želijo izgubiti kilograme, če to od njih zahteva vloga, ki jo igrajo. »Ko sem se morala za film pošast zrediti za 40 kilogramov, sem potem z lahkoto spet shujšala, nekaj časa sem bolj malo jedla, zdaj pa je povsem drugače. Ko sem igrala depresivno mamo v filmu Tully, sem se morala prav tako zrediti za nekaj kilogramov, vendar jih potem nikakor nisem več mogla izgubiti. Zdravnik mi je povedal, da moram biti bolj potrpežljiva, da se je moj metabolizem spremenil, saj nisem več stara 20 let, ampak 48. Zato sem se odločila, da nikoli več ne bom sprejela vloge, za katero se bom morala zrediti.« V filmu Tully Charlize Theron igra izmučeno mamo treh otrok, ki ji brat za pomoč pri novorojenčku najame mlado in presenečenj polno varuško.