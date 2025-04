Otrok Benetk, večni popotnik, ljubimec številka ena

V nadaljevanju preberite:

Giacomo Girolamo Casanova (1725–1798) tri stoletja po rojstvu ostaja prvoligaš v zgodovini dvigovanja utripa ženskih in nekajkrat moških src v posteljah širom po Evropi, označujejo ga tudi za pisca, ki pospeši utrip srca bralca z lucidno ironijo, s katero je za več stoletij prehitel čas, ki ga je živel.

Bil je otrok Benetk v obdobju, ko so doživljale zadnji razcvet pred zatonom republike, odrasel pa je v izgnanca, večnega popotnika, poliglota in pripadnika evropske inteligence, ki je živel svobodno ter drzno življenje v času odčaranja baročne Evrope in prestopa v razsvetljenske čase.

Popisal je svojo neobičajno eksistenco od šolanja prek vojaščine do številnih potovanj in bitk za čast, ženske, denar in življenje. V zapisih je toliko gradiva, da bi zlahka zapolnilo več biografij. Marija Kacin je iz originalnih virov izluščila zgodbo o njegovih povezavah z Žigo Zoisom, znana je tudi njegova avantura s Kranjico Lenčko.