Delavnica, iz katere je prišla najbolj čaščena slovenska slika

V Gorenjskem muzeju so se vrnili k temi iz železnega repertoarja kulturne preteklosti Kranja v času zadnjih izdihljajev baroka na prelomu 18. in 19. stoletja, k Leopoldu Layerju in njegovim slikarskim kolegom iz delavnice, ki je uspevala več generacij.

Na razstavi je izpostavljen odnos med njim in sodelavci, ki je za umet­nostno zgodovino marsikdaj ­odprto vprašanje, njen kustos je Damir Globočnik.

Tradicija Layerjeve delavnice z bio­grafskimi podatki o njenih pripadnikih časovno sega od poznega 17. do začetka 20. stoletja, kar zadeva umetniški domet, pa od mnogih del, vrednih stalne zbirke Narodne galerije, do poljudnih, podobarskih in pretežno etnografsko zanimivih izdelkov, kot so poslikane panjske končnice, slike na steklu ali skrinje.