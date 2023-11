Četverica iz Liverpoola vlada tudi iz groba

»Beatlemanija se je vrnila,« so v vznesenem sporočilu zapisali pri britanski uradni lestvici prodaje singlov. Vzrok? Nova in menda zadnja pesem skupine The Beatles, ki je delovala v letih od 1960 do 1970, Now and Then, je konec prejšnjega tedna postala najbolj prodajan singel v Veliki Britaniji. »Vzelo mi je dih. Odpihnilo mi je štumfe. To je zame tudi zelo čustven trenutek. Obožujem to!« je bil navdušen eden od dveh še živih članov legendarne četverice iz Liverpoola Paul McCartney.

Danes 81-letni vitez britanskega imperija sir James Paul McCartney, basist in poleg že dolgo pokojnega Johna Lennona glavni ustvarjalec glasbe najbolj priljubljene skupine v zgodovini, je seveda vajen prvih mest na lestvici. Tako z Beatli kot potem na samostojni glasbeni poti. Vendar je uspeh pesmi Now and Then res nekaj posebnega. Podrla je več rekordov. Izšla je več kot 60 let po tem, ko so s pesmijo From Me To You prvič zasedli vrh britanske lestvice singlov. Pred tem je imel rekord v razliki med prvim in zadnjim vrhom, dobrih 47 let, Elvis Presley. Prehiteli pa so tudi angleško pevko Kate Bush po času med predzadnjim in zadnjim najbolje prodajanim singlom istega izvajalca. Prej je znašal 44 let, po novem je 54 let, kolikor je minilo od njihovega zadnjega singla na vrhu britanske lestvice The Ballad of John and Yoko leta 1969.

Pesem Now and Then ni nastala med kakšnim od snemanj benda v 60. letih prejšnjega stoletja. Napisal in posnel jo je sam Lennon dolgo po razpadu Beatlov in malo pred smrtjo. Umrl je leta 1980, ker ga je ustrelil še zdaj zaprti nori oboževalec Mark David Chapman, ko je živel v New Yorku. Lennonova vdova Yoko Ono je demo posnetek dala drugim članom; takrat je bil poleg zdaj živih McCartneyja in bobnarja Ringa Starra živ še kitarist George Harrison, a je umrl leta 2001.

Menili so, da je pesem nemogoče dokončati. Trajalo je skoraj 30 let, da so s pomočjo umetne inteligence združili Lennonov posnetek, prispevek McCartneyja in Starra ter celo kitarski solo pokojnega Harrisona. Mnenja o tem, ali lahko takšen umeten izdelek označimo za pristno pesem The Beatles, so deljena, a ljudstvo je povedalo svoje. Že v prvem tednu prodaje so Britanci pesem na fizičnih nosilcih ali v digitalni obliki kupili več kot 48.000-krat.

Beatli so z zdaj 18 singli na prvem mestu britanske lestvice seveda topogledni rekorderji, 81-letni McCartney in 83-letni Starr pa sta s tem, da sta živela do zdaj, poskrbela, da so The Beatles tudi najstarejši bend na vrhu lestvice v zgodovini. Umetna inteligenca gor ali dol, časa čudežev legendarne liverpoolske četverice naj bi bilo konec, saj materiala, iz katerega bi iztisnili še kaj denarnega soka stare slave, zdaj menda res ni več.