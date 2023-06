Čez pol stoletja vse pride prav

Bilo je leta 1976, ko je tedaj 16-letna Deborah Williams odšla na koncert svojega idola, danes legendarnega 76-letnega pevca Eltona Johna, med katerim je med publiko metal rdeče nageljne. Cvetje, ki ga je ujela navdušena najstnica, so ji v gneči izbili iz rok. Ko je slavni pevec to videl, se je spustil z odra in ji podaril nov šopek. Elton John je tedaj nastopil v wolverhamptonski dvorani Civic Halls, Williamsova pa se spomni, da je vstopnica tedaj stala, preračunano, približno tri evre.

Mladenka doma cvetja ni prepustila naravni usodi in je verjetno razmišljala, da čez skoraj pol stoletja vse še prav pride. Imela je prav. »Cvetje sem posušila in ga hranila v knjigi z besedili njegovih skladb,« je povedala medijem pred 14. junijem, ko bo tako rožice kot še nekatere predmete prodala na dražbi.

Poleg cvetja je Angležinja vsa ta leta hranila tudi druge spominke Eltona Johna, med drugim bobnarsko palico Eltonovega bobnarja Raya Cooperja s koncerta v Birmingham Hippodrome Theatru leta 1979. V mini zakladnici spominov na pevca ima Williamsova še majice s pevčevo podobo, biltene, koncertne vstopnice, fotografije, značke, posterje, najbolj je ponosna na tistega, na katerem sta prav Elton John in Ray Cooper, posnetek je nastal leta 1977.

Elton John te dni na turneji Farewell Yellow Brick Road, ki se je začela v Allentownu v ameriški zvezni državi Pensilvanija septembra leta 2018, končala naj bi se letošnjega 8. julija v švedskem Stockholmu. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

»Ti predmeti mi zelo veliko mi pomenijo in zato jih zdaj prodajam. Svojih otrok oziroma družine nimam, in če se mi kaj zgodi, se bojim, da bodi meni dragi spominki končali v smeteh, česar pa si nikakor ne želim.« Pri vsem skupaj je torej jasno, da ne gre za gospejino pogoltnost, saj računa, da bo z avkcijo zaslužila približno 600 funtov.

Elton John je te dni sicer na turneji Farewell Yellow Brick Road, ki se je začela v Allentownu v ameriški zvezni državi Pensilvanija septembra leta 2018, končala naj bi se letošnjega 8. julija v švedskem Stockholmu, prav te dni koncertira na Otoku. Ob koncu turneje bo imel za seboj več kot 300 koncertov po vsem svetu.