Elton John in Michael Caine: Cepite se!

Še vedno stoji

Sir Michael Caine septembra 2017 na beneškem mednarodnem filmskem festivalu. FOTO: Shutterstock



Hvaležnost NHS

Potem ko sta se danes s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepila britanski prestolonaslednikin njegova soproga, sta podobno vest delila z javnostjo tudi sonarodnjaka(73) in(87). Tako eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov kot nič manj legendarni, z dvema oskarjema nagrajeni igralec imata tako poleg naziva sir, ki ga pomembnežem podeljuje britanska kraljica, skupno še najmanj eno stvar: oglaševanje cepljenja.Sprejela sta namreč vlogo v promocijskem videu nacionalne zdravstvene službe (NHS), v katerem pozivata k cepljenju proti koronavirusu. Rdeča nit videa je šaljivost, ko ekscentrični pevec Elton John med drugim poskuša oponašati Cainovo tipično govorico in zapoje svojo uspešnico I'm Still Standing (Še vedno stojim). »Želel sem si pomagati pri tem, da ljudem pokažemo prednosti cepljenja, kako zaščititi sebe in ljudi, ki jih imamo radi,« je dejal.Globalno priljubljena zvezdnika vsak po svoje zaigrata, kot da sta pravkar prejela cepivo; Michael Caine, ki si je v zadnjih letih izjemno priljubljenost prislužil z vlogo v trilogiji Batman režiserja, v videu posebej poudari, da postopek sploh ne boli. Po podatkih NHS sta glavna junaka, ki spremljata kampanjo cepljenja, tako Michael Caine kot Elton John, že pred časom prejela cepivo proti covidu-19.V Veliki Britaniji se je po poročanju CNN do zdaj z vsaj prvim odmerkom cepilo že več kot 12 milijonov ljudi. Trenutno za ta korak opogumljajo vse, ki so stari sedemdeset let in več. Po besedah izvršnega direktorja NHSje devet od desetih posameznikov, starih 75 let in več, že prejelo vabilo za cepljenje, zdaj pa si želijo k temu najprej spodbuditi tiste iz najbolj ogroženih skupin: »Prav zato smo zelo hvaležni siru Eltonu in siru Michaelu, ker nam pomagata spodbujati odločanje za cepljenje.«Podatki, ali sta slavna Britanca za nastop prejela tudi kakšen honorar, niso dostopni. Za vsakdanji kruhek ju zagotovo ne skrbi, saj ima prvi premoženje v vrednosti kar 500 milijonov dolarjev, drugi pa »le« 75 milijonov dolarjev. Britanska vlada se je zavezala, da bo do sredine februarja ponudila cepivo prav vsem skupinam z največjim tveganjem. Znanstveniki opozarjajo, da je zaščito mogoče doseči le, če se cepi večina prebivalstva.