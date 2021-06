Dekle, ki jo poznajo po imenu Mila

Pri komaj 18 letih je v Franciji sprožila vsesplošno razpravo o svobodi govora, zaradi česar so ji na družbenih omrežjih večkrat grozili s smrtjo, v bran pa ji je stopil celo sam predsednik Emmanuel Macron. Dekle, ki jo ljudje iz varnostnih razlogov poznajo zgolj po imenu Mila, je lani z vulgarnim besednjakom v videih kritizirala islam in si pridobila vrsto sovražnikov.



Menda je prejela več kot 100.000 sovražnih sporočil, tudi groženj s smrtjo. A Mila kljub temu ne namerava odnehati. Pravkar je izdala knjigo I'm the Price of Your Freedom, kar bi lahko prevedli kot Jaz sem cena vaše svobode. Izid sovpada z nadaljevanjem sojenja v Parizu, na katerem se je na zatožni klopi znašlo 13 ljudi, starih od 18 do 30 let. Obtoženi so, da so Milo tako zlobno nadlegovali, da je bila prisiljena opustiti šolanje, za njeno osebno varnost pa je morala poskrbeti policija.



Njena zgodba je v središču debate o svobodi izražanja, ki se je v Franciji razplamtela že leta 2015, ko so islamski skrajneži zaradi objav karikatur preroka Mohameda izvedli pokol v uredništvu satiričnega časnika Charlie Hebdo. Za mnoge, zlasti na desnici, je Mila junakinja boja za svobodo izražanja v sekularni Franciji, na drugi strani pa marsikdo meni, da po nepotrebnem provocira muslimansko skupnost.



»Če me napadejo, potem se bom branila,« je zapisala v knjigi. »Zdaj nimamo več pravice, da se norčujemo, kritiziramo ali žalimo vere, pa četudi so netolerantne, seksistične in homofobne.« Pod ključnikom #Je suis Mila so ji podporo izrekli številni, tudi predsednik Macron: »Zakon je jasen. Imamo pravico do blasfemije, do kritiziranja vere in risanja religioznih karikatur.« Po Milinem mnenju so Francozi ranljiv in strahopeten narod. »Tudi če mi bodo nastavili nož na vrat, ne bom utihnila,« je povedala v televizijskem intervjuju.

