Divji rock'n'roll v knjigi spominov

V hollywoodskih družbenih krogih je zabrbotalo po izidu knjige spominov Double Talkin' Jive, ki jo je spisal nekdanji bobnar skupine Guns N' Roses Matt Sorum. V njej razkriva številne podrobnosti svojega divjega rock'n'roll življenja. Med nepreglednimi ekscesi in norijami izstopa zgodba o tem, kako je nokavtiral zvezdnika serije Polna hiša Dava Coulierja. Incident se je zgodil na poroki Johna Stamosa in njegove prve žene Rebecce Romijn na Beverly Hillsu septembra 1998.

Takrat je bil Matt v slabi koži, saj ga je leto prej Axl Rose nagnal iz skupine. V knjigi piše, da jih je po poroki Coulier povabil k sebi na nadaljevanje zabave. »Skoraj takoj po prihodu smo v Davovi hiši začeli piti ta kratke,« se spominja 61-letni Matt. »Potem smo presedlali na koktajle. V nekem trenutku sem ugotovil, da je moje dekle izginilo. Začel sem jo iskati.« Po dolgem iskanju jo je našel v džakuziju, povsem golo s tremi moškimi. »Pograbil sem lonček za rastline in ga vrgel proti bazenu, nato sem v isto smer zabrisal še stol ali dva.«

V zadnjih letih živi bolj mirno

Prišel je Dave, ki je zaslovel z vlogo Joeyja Gladstona, in poskušal dogajanje pomiriti. A je bil Matt preveč razdražen. »Niti roke mi še ni položil na ramo, ko sem ga že podrl z udarcem.« Čeprav je njegov spomin na zabavo nekoliko meglen, se spominja, da so ga zabrisali na ulico. »Nekaj časa me je zeblo, nato mi je bilo vroče, šele kasneje sem ugotovil, da sem povsem gol.« Kljub temu so zanj poklicali taksi in ta ga je odpeljal do hiše njegove punce. Tam je preplezal ograjo, se oblekel in našel denar, da je plačal prevoz. Nato se ji je odločil maščevati in hotel uničiti vse, kar mu pride pod roko. Vendar se je njegovo dekle medtem že vrnilo domov. »Spominjam se njenih krikov, nato pa dveh policistov, ki sta stala ob meni in mi s pištolo merila v obraz.« Preostanek noči je preživel v priporu.

Matt se je rodil v Venice Beachu, pred trpinčenjem očima je bežal v glasbo, bil je velik ljubitelj Ringa Starra. V srednji šoli se je preživljal s prodajo konoplje, kasneje preprodajal kokain. Njegova kariera preprodajalca se je končala po sporu s streljanjem. Sledil je beg v Hollywood. Leta 1989 se je priključil zasedbi The Cult, leto kasneje je sledilo povabilo h Guns N' Roses. Z njimi je posnel kultna albuma Use Your Illusion I (1991) in Use Your Illusion II (1991). Kasneje je glasbenik sodeloval v superskupini Velvet Revolver. V zadnjih letih se je njegovo življenje umirilo, poročil se je z modno oblikovalko Ace Harper in junija lani dobil hčerko Lou Eliington. Knjiga bo v prodaji 10. maja.