Do finala bodo gledalce popeljali veliki štirje

Po letu premora zaradi pandemije se bo jutri na male zaslone vrnila Evrovizija. Skozi vse izbore – jutrišnji in četrtkov polfinale ter veliki finale v soboto – bodo gledalce popeljaliin»Ko smo se odločili za voditelje, smo predvsem izbrali štiri ljudi, ki imajo veliko odrskih izkušenj. Pokazalo se je, da so trije izmed njih začeli kariero kot pevci,« je ob njihovi predstavitvi dejal, izvršni producent tekmovanja Pesem Evrovizije v Rotterdamu.Dvainštiridesetletna Chantal Janzen je zaslovela kot igralka v muzikalih, med drugim je nastopila v Tarzanu ter predstavi Lepotica in zver. V vlogi televizijske voditeljice se je uveljavila na nizozemski javni radioteleviziji Avro, nato je prestopila na konkurenčno RTL, kjer je vodila oddajo Nizozemska ima talent. V karieri je bila kar šestkrat nominirana za najboljšo televizijsko voditeljico.Edsilia Rombley je leta 1998 na Evroviziji v Birminghamu zastopala Nizozemsko in zasedla četrto mesto s pesmijo Hemel en aarde. Manj uspešna je bila ob evrovizijski vrnitvi čez devet let, ko je v Helsinkih obtičala v polfinalu. Jan Smit, edini moški med letošnjimi voditelji, je pevec in televizijski voditelj ter dober poznavalec Evrovizije. Kot pevec naj bi bil poleg Nizozemske znan tudi v Belgiji, Nemčiji, Avstriji in Švici, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja Eurovision.tv. »Z Janom Smitom smo dobili mednarodno izkušenega umetnika in voditelja, ki se je v zadnjih devetih letih izkazal za odličnega veleposlanika Evrovizije, saj je skomentiral prenose,« je dejal Bakker.Nikkie de Jager je trenutno največja nizozemska internetna zvezda. Več kot 13 milijonov naročnikov na youtubu in 14,3 milijona sledilcev na instagramu jo pozna predvsem kot NikkieTutorials. Sedemindvajsetletna vplivnica se je uveljavila z nasveti za ličenje in modo, znana je tudi zunaj domovine: med drugim je sodelovala sinStavnice tudi po dveh vajah Sloveniji ne pripisujejo uvrstitve v finale. Manj možnosti kot Amen naj bi mel le še predstavnik Severne Makedonije. Na stavnicah za skupno zmago trenutno najbolje kaže Italiji, ki je v Rotterdam poslala Måneskin, italijansko rock zasedbo iz Rima, ki je s pesmijo Zitti e buoni marca zmagala na 71. festivalu Sanremo.