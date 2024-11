Dr. Oz bo skrbel za zdravje 140 milijonov ljudi

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump z imenovanjem članov svoje administracije skoraj vsak dan poskrbi za kakšno presenečenje. Zdaj je obelodanil, da bo zvezni program zdravstvenega zavarovanja za ljudi, starejše od 65 let in invalide, imenovan Medicare, ter državni program zdravstvenega zavarovanja za ljudi z nižjimi dohodki Medicaid vodil turški Američan dr. Mehmet Oz.

Oba programa zagotavljata zdravstveno zavarovanje za več kot 140 milijonov Američanov. Trumpovi gospodarski svetovalci sicer že razpravljajo o možnih znižanjih stroškov Medicaida, ki ga skupaj financirajo zvezne države in ameriška vlada, pa tudi o zmanjšanju financiranja socialnih programov, bonov za hrano in drugih vladnih programov, s čimer bi pokrili stroške napovedanega večmilijardnega znižanja davkov.

Mehmeta Oza je ameriška, nato pa še svetovna javnost spoznala leta 2004, ko se je kot medicinski strokovnjak prvič pojavil v oddaji Oprah Winfrey. Njegove nasvete o hujšanju, čiščenju in razstrupljanju organizma so gledalci dobro sprejeli, zato je leta 2009 dobil svojo oddajo, The Dr. Oz Show, ki je bila na sporedu med letoma 2009 in 2022. V oddaji je med drugim gostil čarovnika Penna Jiletta, ki se je razgovoril o radikalni telesni preobrazbi (shujšal je za 45 kilogramov), ter bodočega ameriškega zdravstvenega ministra Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je leta 2014 napisal knjigo o prisotnosti živega srebra v cepivih.

Državni program zdravstvenega zavarovanja za ljudi z nižjimi dohodki Medicaid vodil turški Američan dr. Mehmet Oz. Foto Hannah Beier Reuters

Kljub spornim gostom in dejstvu, da je v oddaji reklamiral »čudežne« preparate za izgubo telesne teže in diete, ki so obljubljale uspeh čez noč, si je s svojim šovom prislužil kar devet emmyjev za informativno pogovorno oddajo in voditelja, epizode pa so še vedno na ogled na njegovem youtube kanalu. Ponaša se tudi z milijonom sledilcev na instagramu, ki jim redno servira družinske fotografije ter ponuja izdelke spletne blagovne znamke za zdravje in dobro počutje iHerb, za katero dela kot globalni svetovalec.

Potomec turških imigrantov je srednjo šolo obiskoval v Wilmingtonu v Delawaru, medicino pa je študiral na Harvardu. Zdravnik je bil že njegov oče Mustafa Oz, ki je v Turčiji delal kot kirurg. Preden je 64-letnik postal televizijski zvezdnik, je kot kardiotorakalni kirurg več kot dve desetletji delal v bolnišnici Presbyterian-Columbia v New Yorku, bil pa je tudi profesor na Medicinski fakulteti Univerze Columbia. Da je lahko obdržal dvojno državljanstvo, je v domovini svojih staršev v 80. letih služil obvezni 60-dnevni vojaški rok.

Leta 2014 se je moral zaradi spornih vsebin v svojem šovu zagovarjati tudi pred ameriškim senatom. Nekdanja senatorka iz Missourija Claire McCaskill mu je takrat dejala, da je znanstvena skupnost monolitna proti njemu ter mu očitala, da igra nenamerno ali namerno vlogo pri zavajanju gledalcev in »združuje zdravniške nasvete, novice in zabavo na način, ki škoduje potrošnikom«.

Donalda Trumpa je Oz v svojem šovu gostil že med predvolilno kampanjo leta 2016.Foto Ed Jones Afp

Donalda Trumpa je Oz v svojem šovu gostil že med predvolilno kampanjo leta 2016, po Trumpovi izvolitvi pa je bil imenovan v predsednikov svetovalni odbor za šport in prehrano. Med pandemijo covida-19 je v svojih televizijskih nastopih promoviral uporabo hidroksiklorokina, zdravila proti malariji, na katerega naj bi med svojim bojem z virusom prisegal tudi Trump.

Leta 2022 je kandidiral za senatorja Pensilvanije, kamor se je preselil le nekaj mesecev pred volitvami, a izgubil proti Johnu Fettemanu. Mehmet Oz, ki se zdaj skozi velika vrata vrača v politiko, je družinski človek. Z ženo Liso, ki je pisateljica in televizijska osebnost, sta se poročila leta 1985 in imata štiri otroke. Ozovo premoženje ocenjujejo na okoli 200 milijonov evrov.